Calificamos a los jugadores del Granada uno a uno (2ª jornada)
Solo puntuaron cuatro futbolistas
La puntuación máxima es de 3.
titulares
Luca Zidane (1). Aunque realizó alguna parada de mérito, abusó del juego con los pies y encajó demasiados goles.
Óscar (-). Las circunstancias lo llevaron a una posición que no es la suya, el lateral derecho, donde no está excesivamente cómodo.
Hongla (-). Como central, su rendimiento no fue el óptimo.
Pere Haro (-). Debutó con el primer equipo, pero no fue una jornada afortunada.
Sergio Ruiz (-). Está lejos de desarrollar el fútbol que ha demostrado anteriormente.
Trigueros (-). Su posicionamiento y el esquema de juego no facilitan el desarrollo del juego.
Pablo Sanz (-). El empeño que manifiesta no se traduce en la creación del peligro necesario.
Arnaiz (1). Ofreció algún detalle, pero las circunstancias del partido no eran las mejores.
Fayó (-). Otro de los futbolistas que debutaban. El juego que desarrolló no fue convincente.
Stoichkov (-). Su participación no aportó lo que se esperaba de él.
suplentes
Casadesús (1). Ofreció la sensación de que puede aportar solvencia a la zaga rojiblanca.
Hormigo (-). en el primer partido con el Granada tuvo una actuación que no fue convincente.
Dominique (-). Otro debutante, sin los minutos precisos para ser valorado.
Alemañ (-). Apenas tuvo tiempo para mostrar su fútbol.
clasificación general
Hongla: 2
Manu Lama, Williams, Óscar, Trigueros, Rodelas, Luca Zidane, Arnaiz, Casadesús y Mario Jiménez: 1