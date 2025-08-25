Calificamos a los jugadores del Granada uno a uno (2ª jornada)

Solo puntuaron cuatro futbolistas

La puntuación máxima es de 3.

titulares

Luca Zidane (1). Aunque realizó alguna parada de mérito, abusó del juego con los pies y encajó demasiados goles.

Óscar (-). Las circunstancias lo llevaron a una posición que no es la suya, el lateral derecho, donde no está excesivamente cómodo.

Hongla (-). Como central, su rendimiento no fue el óptimo.

Pere Haro (-). Debutó con el primer equipo, pero no fue una jornada afortunada.

Sergio Ruiz (-). Está lejos de desarrollar el fútbol que ha demostrado anteriormente.

Trigueros (-). Su posicionamiento y el esquema de juego no facilitan el desarrollo del juego.

Pablo Sanz (-). El empeño que manifiesta no se traduce en la creación del peligro necesario.

Arnaiz (1). Ofreció algún detalle, pero las circunstancias del partido no eran las mejores.

Fayó (-). Otro de los futbolistas que debutaban. El juego que desarrolló no fue convincente.

Stoichkov (-). Su participación no aportó lo que se esperaba de él.

suplentes

Casadesús (1). Ofreció la sensación de que puede aportar solvencia a la zaga rojiblanca.

Hormigo (-). en el primer partido con el Granada tuvo una actuación que no fue convincente.

Dominique (-). Otro debutante, sin los minutos precisos para ser valorado.

Alemañ (-). Apenas tuvo tiempo para mostrar su fútbol.

clasificación general

Hongla: 2

Manu Lama, Williams, Óscar, Trigueros, Rodelas, Luca Zidane, Arnaiz, Casadesús y Mario Jiménez: 1