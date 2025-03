El Ayuntamiento anuncia que cerrará las esquinas del Nuevo Los Cármenes y otras dos medidas para mejorar la instalación con la participación de la Diputación y el Granada CF

El Ayuntamiento ha anunciado tres medidas para mejorar el Nuevo Estadio de los Cármenes. La primera será el encargo de un proyecto para cerrar las esquinas de la instalación, que quedaron sin terminar cuando se inauguró hace 30 años. La segunda ha sido anunciar un acuerdo con la Diputación para mejorar la instalación. La tercera una licitación por cuatro años, que facilitaría que el Granada acudiera a ella y pudiera invertir también, en este caso para la ampliación del aforo, que, no obstante, con el cierre de las esquinas tendrá unos dos mil asientos más. El concejal de deportes, Jorge Iglesias, ha explicado en COPE Granada los detalles de esta operación.

diego mariño en cope

El portero del Granada, Diego Mariño, ha sido también protagonista hoy en COPE Granada, donde hemos ofrecido una entrevista con el futbolista gallego. El cancerbero, que ha vuelto a ser titular tras la lesión de Luca Zidane en Córdoba, llegó al club en la quinta jornada, en situación de libre. Precisamente una lesión de su compañero fue la antesala de su fichaje y debut en el equipo rojiblanco, que se vio interrumpido por el retorno de Luca Zidane. Diego tiene 35 años y se formó en el Villarreal. Después ha militado en Valladolid, Levante, Sporting y Almería, que fue su último equipo antes de llegar a su actual club. En su curriculum figuran 304 cuatro partidos como titular en segunda y 87 en Primera. Esta temporada ha disputado 15 partidos de liga con el Granada. En ellos ha encajado 14 goles. En cinco ocasiones ha dejado su portería a cero.

En nuestro programa hemos conocido el motivo por el cual decidió por ser portero. Tenía entonces solo cuatro años. También hemos conocido que estudia una carrera universitaria que quiere compatibilizar en el futuro con la empresa deportiva. También se ha referido a la situación del Granada, destacando que pese a que a todos les gustaría sumar más puntos, se encuentra bien posicionado para lograr el ascenso. Diego Mariño ha dicho respetar a la afición por el distanciamiento que ha tenido en los últimos partidos con la plantilla, aunque ha dicho "que sería una hipocresía el asegurar que siempre comparto estas opiniones". El partido frente al Tenerife ha sido otro de los asuntos de la conversación, indicando que "lo que tiene que pasar es que nos traigamos los tres puntos y sigamos bien colocado y en la pelea para seguir ilusionando a la gente porque tenemos ganas de que pasen cosas bonitas".

la vuelta de Tsitaishvili

La plantilla rojiblanca continúa preparando su partido frente al Tenerife de este viernes (20,30 h.). La principal novedad en el entrenamiento de hoy ha sido la incorporación de Tsitaishvili a los entrenamientos, después de su participación con la selección de Georgia. En cuanto a Hongla, este martes ha disputado el último partido con Camerún, en el que esta selección ha vencido por tres goles a uno a la de Libia. Su llegada está prevista para mañana y solo participará en un entrenamiento, por lo que su concurso en el encuentro ante el conjunto canario está en entredicho.

Aunque todavía no se han despejado las dudas en torno a los jugadores no disponibles por lesión para el partido en el Heliodoro Rodríguez, Brau y Luca Zidane son bajas fijas y también pudieran sumarse a la lista de lesionados Józwiak y Reinier. La grandes dudas de cara al once es conocer si Fran Escribá continuará con un planteamiento de tres centrocampistas o volverá a contar con dos, así como la elección de la pareja de Manu Lama en el eje de la defensa, con dos candidatos para el puesto, Miguel Rubio y Williams, disponiendo de más opciones el segundo.