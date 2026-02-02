Los mercados arrancan 2026 al alza pero la volatilidad y el riesgo de burbujas exigen prudencia

El arranque del año 2026 ha mantenido la tendencia alcista de los principales mercados financieros, que siguen la estela de un 2025 “muy positivo”. Sin embargo, el escenario está marcado por una fuerte volatilidad y una rápida rotación del dinero entre activos, según explica Carlos Bocanegra, director de Renta 4 Banco en Granada.

Claves de un mercado volátil

Bocanegra señala que, mientras el IBEX 35 sigue liderando las subidas en Europa, otros mercados consolidan posiciones. “Hay mucho dinero en el mercado, hay mucha liquidez, pero el dinero va saltando de distintos activos a otros”, afirma el experto. Esta dinámica se ha reflejado en el reciente desplome de la plata y el oro, que habían experimentado fuertes subidas.

El dinero va saltando de distintos activos a otros activos en función de las noticias" Carlos Bocanegra Director de Renta 4 Banco Granada

Detrás de esta corrección en las materias primas se encuentran varios factores. Entre ellos, la propuesta de Kevin Walsh para presidir la Reserva Federal de EEUU, un candidato considerado “más moderado”, y el aumento de las exigencias de garantías en el mercado de derivados de Chicago, lo que ha provocado la salida de inversores especulativos.

Resultados y posibles burbujas

Esta semana la atención se centra en la presentación de resultados empresariales, que de momento superan las previsiones. No obstante, Bocanegra advierte del riesgo de “cierto nivel de burbuja” en valores tecnológicos o de inteligencia artificial, como demostró la reciente caída de Microsoft tras presentar sus cuentas.

Por ello, y con los índices en máximos históricos, como el IBEX 35 cerca de los 18.000 puntos, el experto pide prudencia. Ante la volatilidad, Bocanegra recomienda “intentar salir lo antes posible y no quedarse atrapado” en activos excesivamente especulativos, ya que las correcciones pueden ser muy importantes.

Hay que intentar salir lo antes posible y no quedarse atrapado en esa volatilidad" Carlos Bocanegra Director de Renta 4 Banco Granada

Estrategias de inversión para 2026

De cara al futuro, Carlos Bocanegra ha recordado que el presidente de la entidad, Juan Carlos Ureta, presentará las perspectivas y la estrategia de inversión para 2026 en su conferencia anual en Granada. La cita será el próximo lunes 16 de febrero en el auditorio de la Cámara de Granada y abordará las claves para rentabilizar el ahorro en el actual contexto.

La inscripción podrá hacerse a través del teléfono de Renta 4 Banco Granada (958215100) y en r4.com