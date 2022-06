Pilar Cisneros: "El triunfo de Moreno es el de la política de la moderación y la que huye de las estridencias"

El Partido Popular ha sido el claro vencedor de las elecciones andaluzas, al lograr 58 escaños, un resultado que supone la mayoría absoluta en el parlamento de la región. Por su parte, el PSOE ha obtenido el peor resultado de la historia en Andalucía y Vox ha subido dos escaños respecto a 2018, pero no será clave en el Gobierno.

La copresentadora de 'La Tarde' de COPE, Pilar Cisneros, ha analizado el resultado electoral de los principales partidos al finalizar la jornada: "El triunfo extraordinario de Juanma Moreno en las elecciones andaluzas creo que es el triunfo de la política de la moderación, de la política de gestión y de la política que huye de las estridencias, entre otras muchas cosas".

Respecto al PSOE, Cisneros apunta: "El fracaso del Partido Socialista quizás es el fracaso de un candidato que no sé si era el mejor, pero que no ha hecho tal vez una buena campaña, pero sobre todo es el espejo del fracaso del PSOE en España, de ese partido socialista que ha desmantelado completamente Pedro Sánchez y que se ve reflejado en la destrucción, también hasta cierto punto del Partido Socialista, incluso de Andalucía, porque verdaderamente es un escenario tremendo el que tienen por delante".

"Los escasos resultados relacionados con las expectativas de Vox creo que es el fracaso de la política de la sobreactuación porque ha sido una candidata que en todos los casos ha sido excesiva y yo creo que eso a la gente ya no le gusta nada. El caso de ciudadanos, que yo además he estado en la sede, a mí me ha dado personalmente un poco de pena porque creo que no ha sido un castigo para ciudadanos en sí, ni por supuesto para el propio Juan Marín. Me da que ha sido más la opción de mucha gente por primar el voto útil, es decir, hay mucha gente que ha optado por el voto útil y, en este caso, no era Ciudadanos, era votar a Juanma Moreno y Cs se ha visto muy perjudicado por ello", desgrana en cuanto a Vox y Cs.

Juanma Moreno consigue la mayoría absoluta en Andalucía

El Partido Popular ha superado sus pronósticos más optimistas y ha alcanzado un resultado histórico en una comunidad tradicionalmente socialista como Andalucía. El partido liderado por Juanma Moreno ha logrado la mayoría absoluta con 58 escaños y ha ganado en todas las provincias de la comunidad, incluida Sevilla, donde hasta ahora siempre había ganado el PSOE. El PP ha conseguido más del doble de votos que hace cuatro años y roza el 44% de las papeletas, superando el récord histórico que marcó Javier Arenas, que se quedó en el 40%.

El Partido Popular podrá desarrollar su programa sin necesidad de pactar con otras fuerzas políticas, después de una legislatura en la que ha tenido que gobernar en coalición con Ciudadanos y en la que Vox ha rechazado sus últimos presupuestos, lo que llevó finalmente a la convocatoria de elecciones. Evitará así también tener que incluir a los del partido de Abascal en su gobierno, después de que Macarena Olona asegurara en el último debate que si el PP necesitaba uno de sus votos tendría que meterla en el ejecutivo.