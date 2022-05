Juan Espadas: "Moreno Bonilla es el Rey Desnudo, al que nadie le dice que Andalucía está mucho peor”

El secretario general del PSOE de Andalucía y candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, ha denunciado hoy que las elecciones autonómicas están entre dos candidatos, advirtiendo de que “si se vota al PP, que suma con la ultraderecha, perdemos todos, y si se vota al PSOE, que le para los pies, ganamos todos”. “Cuidado con el moderado que es el tapado y pide el voto para acabar gobernando con la ultraderecha, si no quisiera hacerlo ya lo habría dicho y no lo habría hecho en 2018”, ha alertado Espadas.





El secretario general del PSOE de Andalucía y candidato a la Presidencia de la Junta ha realizado estas manifestaciones en un acto municipalista que, con motivo de las elecciones del 19J, se ha celebrado en Granada, al que han asistido 400 personas y en el que también han participado el alcalde de la ciudad, Paco Cuenca, el secretario de Política Municipal del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, la alcaldesa de Gobernador, Sandra Plaza, y el secretario de Organización del PSOE-A y cabeza de lista por Granada, Noél López. “Mis agentes electorales son 460 alcaldes y alcaldesas y los 4.000 concejales y portavoces”, ha asegurado Espadas.





En su discurso, Juan Espadas ha criticado que Moreno Bonilla es “como el Rey Desnudo al que nadie es capaz de decirle lo mucho que ha empeorado Andalucía en los últimos tres años”. “Andalucía tiene problemas y el presidente no lo sabe. Unos no conocen Andalucía y otros no se preocupan por sus problemas”, y ha afirmado que “nadie le denunciaría si él se presentara por Granada”, provincia en la que está con mucha frecuencia.





Asimismo, Espadas se ha comprometido a establecer una interlocución directa entre los alcaldes y alcaldesas y el presidente de la Junta a través de una Conferencia de Alcaldes, “para que no vuelva a ocurrir el ninguneo de Moreno Bonilla durante la pandemia”. “Mi compromiso como presidente de la Junta sería sentarme siempre con los alcaldes y alcaldesas de todos los municipios, igual que hizo Pedro Sánchez con los presidentes de las comunidades durante la pandemia. Las cosas van a cambiar e Andalucía, la Junta se va a sentar si o sí con los alcaldes de toda Andalucía para defender los intereses de todos los vecinos”.





El candidato socialista ha destacado también la apuesta del PSOE-A por crear empleo de calidad, sobre todo para los jóvenes y se ha comprometido a que Andalucía sea “la primera comunidad capaz de darle la vuelta como a un calcetín al problema del paro juvenil, ofreciendo una primera oportunidad laboral a la juventud, que será la mejor noticia que llegue a su casa”.





Durante su intervención, el cabeza de lista socialista al Parlamento de Andalucía por Granada, Noél López, que se ha definido como socialista y municipalista, ha asegurado que hablar de política local es hablar de los problemas de nuestros vecinos, por eso “un alcalde es exigente ante cualquier administración por el bien de su municipio”.

López ha defendido la gestión de José Entrena y de Paco Cuenca, al frente de la Diputación y del Ayuntamiento de Granada, respectivamente, así como el buen hacer de Mª Eugenia Rufino, responsable de Igualdad de la FEMP y alcaldesa de Salobreña, un municipio “que tiene una paracaidista, pero que ha llegado con una comisión de servicio que acaba el 19 de junio”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Sobre la importancia de este día, López ha explicado lo mucho que nos jugamos como pueblo y ha recordado, en clave provincial, el desmantelamiento de la sanidad pública y el despido de 1.900 sanitarios que ha llevado a cabo la derecha en Granada, así como el cierre de 200 aulas púbicas en el ámbito rural.

Asimismo, ha señalado que “la fuerza para llevar a Juan Espadas a la Presidencia de la Junta está en el municipalismo, en los alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas y portavoces. Tenemos que ser contundentes a la hora de explicar la importancia que tiene el próximo 19 de junio. No hay día y noche que no nos dediquemos a estas elecciones andaluzas. Os animo a salir a la calle, a hablar con nuestros vecinos y vecinas y a seguir peleando por esta tierra”.

Por el contrario, ha criticado la moderación aparente que supuestamente representa Moreno Bonilla, del que ha dicho que realmente es equidistante a la hora de abordar asuntos como la violencia de género. “Confundimos moderado con equidistante. Él es equidistante. Cuando por ejemplo se habla de violencia de género no se puede ser moderado cuando lo que pretende es que sea un asunto familiar”.