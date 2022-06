Ambrosio pide en UGT el voto para el PSOE para "exprimir con eficacia" los fondos europeos

La cabeza de lista del PSOE por Córdoba al Parlamento de Andalucía, Isabel Ambrosio, ha pedido "el voto para Juan Espadas y la candidatura del PSOE de Andalucía" en un encuentro mantenido este miércoles con la dirección provincial de UGT Córdoba para que "el próximo Gobierno socialista de la Junta exprima y gestione con eficacia los 25.000 millones de euros de fondos europeos que llegarán" a Andalucía para la reconstrucción económica y social tras los efectos de la pandemia.

Antes de mantener una reunión de trabajo, junto al vicesecretario general del PSOE de Córdoba, José Antonio Romero, con los representantes del sindicato, encabezados por su secretario general, Vicente Palomares, la candidata socialista ha señalado que "estamos ante un momento histórico para Andalucía, porque lo que tenemos por delante es la gestión, mucho más eficaz y responsable de lo que lo ha hecho Moreno (PP) estos tres años y medio, de los 25.000 millones de fondos europeos de aquí a 2027".

Para, según ha dicho, hay dos fórmulas, siendo la primera "lo realizado hasta ahora, o sea, la ineficacia e incompetencia de Moreno, devolviendo fondos y recursos por no poder ejecutarlos, como los 376 millones para autónomos y tejido empresarial, y no tener capacidad de gestión, lo que ha derivado en que Andalucía retroceda económicamente, y muestra de ello es que la convergencia con Europa está por debajo del 60 por ciento".

En este punto, Ambrosio ha criticado que el presidente de la Junta y candidato a la reelección por el PP, Juanma Moreno, haya "dejado a Andalucía con más de 25.000 nuevos desempleados de los que se encontró en 2019, y ello pese a su promesa electoral incumplida de crear 600.000 nuevos puestos de trabajo". También le ha recriminado "el no del PP, de Feijóo y de Moreno, a todas las medidas para favorecer la creación de empleo y la reactivación económica, como la Reforma laboral, que ha hecho posible que haya más de 20 millones de españoles como población activa laboral, que las cifras de desempleo caigan por debajo de los tres millones y que la mitad de los nuevos contratos sean indefinidos; al igual que contó con un no rotundo la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 1.000 euros o la subida de las pensiones".

La candidata socialista ha asegurado que, "frente a ese modelo de incapacidad tenemos la propuesta de Juan Espadas y del PSOE de Andalucía, con un ambicioso programa que dedica casi un tercio de sus medidas a la actividad económica y la creación de empleo con un doble objetivo: acabar con la precariedad laboral y rebajar a la mitad las listas del desempleo en Andalucía".

Ambrosio ha asegurado que ese objetivo "no se puede llevar a cabo si no es con una alianza con los agentes económicos y sociales, y ahí es donde UGT juega un papel fundamental, porque ha sido coprotagonista de todos los avances en la revolución económica y social que ha vivido Andalucía en los últimos 40 años".

Así, según ha relatado Ambrosio en la presentación al sindicato, el plan socialista de Recuperación, Transformación y Resiliencia para Andalucía que "tiene medidas concretas, como garantizar por ley la primera oportunidad laboral para los jóvenes, y acabar con la cifra dolosa del 44 por ciento del paro juvenil en Andalucía".

Además, ha dicho que el reconocimiento a los agentes económicos y sociales "no se puede quedar solo en palabras, y por ello desde el PSOE de Andalucía queremos que esté reconocido por una Ley de Participación Institucional, que dé espacio de trabajo y corresponsabilidad a UGT y el resto de organismos, para regular y blindar la capacidad de llegar a acuerdos, la concertación y para lograr esa paz social que tanto anhelamos y que lo hará posible Juan Espadas cuando sea presidente a partir del 19 de junio". Al término de la reunión, Ambrosio, Romero y los representantes de UGT Córdoba arroparon en la puerta de la sede del sindicato una concentración en apoyo de una trabajadora de ayuda a domicilio que había sufrido una agresión.





UGT





Por su parte, el secretario general de UGT Córdoba, Vicente Palomares, ha afirmado que UGT es "un sindicato plural con una clara ideología progresista", y que "no vamos a apostar en ningún momento por quien quiere cargarse las pensiones, privatizándolas, por quien quiere cargarse el sistema público de salud, y por quien ataca a los entes públicos de la Junta de Andalucía, que están compuestos por trabajadores que dignamente se ganan la vida, y hablamos del 061, de los bomberos forestales, de la ayuda a la Dependencia, o de quienes gestionan la PAC en el ámbito rural".

"Me parece una absoluta indecencia --ha proseguido-- que se juzgue de manera bestial a 28.000 trabajadores, que son trabajadores y no chorizos, y que se tilde a estos entes de chiringuitos, y la UGT no lo va a consentir". "Basta ya de maltratar a esos 28.000 trabajadores que están en las agencias públicas, algunos de ellos hasta dando su vida, como en el caso de los bomberos forestales", según ha precisado Palomares, quien ha animado a estos empleados públicos a que "tomen nota", de cara a la cita electoral, porque hay partidos "que los están usando de manera demagógica y sus puestos corren peligro".

Palomares ha agradecido la visita de la candidata del PSOE, "partido con el que compartimos gran parte de las reivindicaciones y propuestas para mejorar la vida de los andaluces", desgranando el líder sindical el documento de propuestas elaborado por UGT de cara a estos comicios, en el que se incluye "la necesidad de reforzar los servicios públicos, de activar políticas activas de empleo dirigidas a las personas que más complicado tienen el acceso al mercado laboral -mayores de 45, mujeres y jóvenes- o de propiciar una mayor industrialización en nuestra región para, entre otras cosas, frenar la despoblación".