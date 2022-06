Adolfo Arjona se sube al coche de campaña del 19J de Juanma Moreno: “El Juanmamóvil”

A tan solo diez días de que se produzcan las elecciones a la Junta de Andalucía, Juanma Moreno ofrece una entrevista muy especial a Adolfo Arjona desde su propio coche de campaña electoral. En esta entrevista, hemos podido escuchar al Juanma Moreno más personal.





AQUÍ PUEDES ESCUCHAR LA ENTREVISTA A JUANMA MORENO ÍNTEGRA EN '2022, ANDALUCÍA DECIDE'



El actual presidente de Andalucía y candidato del Partido Popular a las elecciones autonómicas ha explicado cómo son sus momentos entre acto y acto de campaña: “Sobre todo aprovecho para hacer llamadas porque no hay que olvidar que yo sigo siendo presidente de la Junta de Andalucía y todos los días hay asuntos de gestión e incluso asuntos urgentes. En definitiva, trabajando”.





¿Cómo vive Juanma Moreno un acto electoral?



Moreno ha reconocido que cuando se pone delante de ciudadanos que tienen esperanzas puestas en él y depositan confianza en él, “genera mucho respeto dirigirse a ellos. Ya sea un acto multitudinario o hablando para diez personas”.





¿Cuando ve el presidente andaluz a sus hijos?



“Llevo sin verlos desde el domingo y no los veré hasta el sábado. Esta semana entera estoy fuera de Sevilla y no les voy a poder ver. Les trato de explicar que trabajo por Andalucía y porque los niños de su edad tengan un futuro mejor. Pero los vacíos se notan y más de una vez me he ido con un pellizco en el pecho. Mi hijo el mayor me dice: papá, los demás padres van a los partidos de tenis de mis compañeros y tú nunca estás. Ahí te da la sensación de que no estás haciendo lo correcto, pero la política es muy exclusiva y en una comunidad como Andalucía, tira mucho. Espero que en un futuro no me lo tengan en cuenta”, ha reconocido sinceramente Juanma Moreno.



“Hay muchos ciudadanos que han cambiado su orientación de voto después de cuarenta años de gobierno del PSOE. Hemos conseguido algo muy importante”, ha destacado el candidato del PP andaluz.

“Nos quedan pendientes aún muchas cosas en el gobierno”





¿Qué opina de las propuestas del PSOE?



Una de las propuestas del candidato socialista, Juan Espadas, es que va a intentar que caiga el paro en Andalucía un 50%. Juanma Moreno ha reaccionado entre risas: “Me provoca sonrojo que después de 37 años en el gobierno digan eso. Un poquito de autocrítica... A pesar de la pandemia, hemos conseguido bajar del 20%. Tenemos que seguir trabajando. Las políticas antiguas del partido socialista, son absolutamente imposible que se genere empleo”.



“El PSOE nunca va a aceptar la realidad. Tenemos un déficit de trabajadores en la Sanidad, sobre todo por jubilaciones. Tenemos planes de renovación para que podamos cumplir el servicio. El PSOE falta sistemáticamente a la verdad, siempre habían prometido llegar al 7% de inversión en Sanidad y nunca lo han conseguido en 40 años. Ha tenido que ser un gobierno del PP el que ha llegado. La izquierda es incapaz de reconocer que no lo hicieron bien”, ha precisado Juanma Moreno.



“Discutir con la izquierda sobre cosas que no son ciertas... Yo me apoyo en los ciudadanos. Los ciudadanos no son tontos, saben que hemos hecho cosas bien. Tenemos la suerte de contar con un buen servicio de público en Andalucía”, ha destacado.



"En Educación hemos decidido invertir. Si quieres calidad, tienes que invertir. La Sanidad y la Educación estaban abandonadas desde el 2.008. Hemos hecho muchas cosas buenas en este gobierno", ha reiterado el presidente de la Junta de Andalucía.



Juanma Moreno ha vuelto a decir que quiere gobernar en solitario: "No quiero volver a tener que enseñar a gobernar. No quiero volver a empezar de cero. Tenemos una hoja de ruta marcada. Los experimentos, salen mal".



El gran objetivo de Juanma Moreno es tener el presupuesto de 2023 aprobado en octubre: "No me gusta hablar de líneas rojas pero tenemos que respetar el Estatuto de Autonomía. No podemos dar pasos atrás en políticas sociales. La izquierda ha ideologizado muchos conceptos. No voy a subir los impuestos bajo ningún concepto. Si es así, volveremos a unas elecciones. Le pido a los andaluces una mayoría suficiente para no tener que pactar. No estamos ahora mismo preparados para experimentos".