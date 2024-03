Un vecino de Córdoba de 74 años se hace viral en TikTok por lo que es capaz: "Que no lo vea Pedro Sánchez"

A cualquier edad es importante realizar algún tipo de actividad física para favorecer la movilidad y evitar enfermedades que se aceleran o son provocadas por el sedentarismo. Sin embargo, en personas de la tercera edad la actividad física es mucho más importante, como demuestra este vecino de Córdoba de 74 años en TikTok.

El ejercicio físico es vital a todas las edades para un desarrollo adecuado en los más jóvenes y para mantenernos sanos a medida que nos hacemos mayores, adaptándolo a las diferentes etapas y a nuestras condiciones físicas. Para algunos es algo divertido y agradable que han incorporado a su vida, como Rafael.

Para las personas mayores de 65 años, dar paseos regulares no solo es beneficioso para la salud física, sino que también desempeña un papel crucial en la mejora del bienestar emocional y cognitivo, contribuyendo así a una vida más larga y plena. Un vecino de Córdoba de 74 años va un paso más allá.

Recordemos que este ejercicio físico es importante para mantener la salud en situaciones normales, pero especialmente en situaciones especiales como en caso de tener hipertensión arterial, factor de riesgo cardiovascular que afecta al 42,6% de la población adulta española, especialmente a los varones, un 49,9%, frente a un 37,1% en las mujeres.

El envejecimiento es un proceso natural en el que se produce el deterioro progresivo celular de órganos y sistemas que contribuyen al declive funcional de los individuos, aumentando el riesgo dependencia. Se trata de un fenómeno multidimensional que se manifiesta de manera diferente entre los individuos.

La Organización Mundial de la Salud publicó, en el año 2020, las recomendaciones sobre actividad física y comportamiento sedentario. En relación con las personas mayores, resalta la importancia de realizar semanalmente entre 150 y 300 minutos de actividad aeróbica de intensidad moderada, o entre 75 y 150 minutos de actividad aeróbica de intensidad vigorosa.

Para mejorar la salud recomienda al menos dos días a la semana realizar ejercicios de fuerza de grandes grupos musculares y tres días a la semana actividad multicomponente que incluya ejercicios de equilibrio. Sólo el 27,5% de la población mundial cumple con las recomendaciones, según datos del 2018.

En la actualidad existe una sólida evidencia científica que sustenta los beneficios de la realización de ejercicio en personas mayores de manera independiente de la edad y condiciones de salud. Por ejemplo, ha demostrado ser una intervención segura y efectiva para prevenir el declive funcional asociado al ingreso hospitalario en pacientes muy ancianos.

Un vecino de Córdoba de 74 años se hace viral en TikTok

No es necesario llegar al nivel de Rafa, pero este cordobés ha vuelto locos a los usuarios de las redes sociales al mostrar lo que es capaz de hacer a sus 74 años. Su primer vídeo en TikTok se ha convertido en un fenómeno con más de dos millones de visitas. En él demuestra su gran capacidad atlética: "Fijaros bien".

"¿Qué les parece? Sensacional, ¿eh?", pregunta antes de volver a la posición original. "Que ¿qué me parece? Que yo con 26 años no puedo ni subir el pie, yo quiero ser como usted", respondía un usuario de TikTok. Otros lo llevaban al plano político: "Que no lo vea Pedro Sánchez, si no aún nos alarga más la edad de jubilación".