Un vecino de La Carlota se lleva una paga de 3.000 euros al mes durante 25 años con un cupón de la ONCE

Un vecino de La Carlota (Córdoba), que pidió este martes a su vendedor de la ONCE en dicho municipio, Santiago Prieto, un cupón que acabara en el número siete, se ha llevado una paga de 3.000 euros al mes durante 25 años, gracias a que el número que le dio el vendedor ha resultado agraciado con 935.000 euros.

Así, según ha informado la ONCE en una nota, su sorteo de este martes ha dado 'La Paga', que ofrecen los sorteos de la ONCE de lunes a jueves, a un vecino de La Carlota, que ha obtenido un premio directo de 35.000 euros, además de 3.000 euros al mes durante 25 años, que suman 900.000 euros, por un cupón que le costó solo dos euros. Santiago Prieto, que es vendedor de la ONCE desde 2008, ha sido el que ha dado la suerte a este cliente, que es "de los que me compran un cuponcito todos los días" y que, en este caso, le pidió que terminara en siete, el número al que habitualmente juega, afirmando Prieto que "esto es una alegría para todo el pueblo, aquí hace falta, y al que le ha tocado le hemos arreglado la vida, lo va a agradecer mucho".

El acertante del sorteo de este martes, que estaba dedicado a las personas mayores y pensionistas, pensaba que había conseguido el premio de 35.000 euros a las cinco cifras, pero desconocía que también había sido agraciado con 'La Paga', al acertar además la serie correspondiente al premio mayor.

Prieto tiene su punto de venta ubicado en la entrada de una sucursal bancaria en la Avenida de Carlos III, la arteria principal de La Carlota. Hace cuatro años repartió otro premio de 350.000 euros y en la última semana, después de incorporarse de sus vacaciones el pasado día 21, ha vuelto a dar varios premios de 2.000 euros.