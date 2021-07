Todo lo que debes tener en cuenta a la hora de comprar o vender una vivienda

La labor de comprar o vender una vivienda parece una tarea fácil pero todos lo que lo intentan sin conocer los mercados y todo los puntos que debe tener en cuenta, reconocen que el objetivo se puede convertir en complejo de cumplir. Tanto en tiempo como en forma. El experto inmobiliario Sebastián Rivas, de Inmobiaria VistaBrezo, nos ha explicado la pautas a seguir por cada actor, en este buen momento que atraviesa el sector inmobliario.













EL VENDEDOR





Vender nuestra vivienda pueder ser una tarea emocionante, pero también difícil si en ella hemos vivido momentos especiales. Eso hará que le tengamos cariño y por lo tanto nos dará pena venderla. Pero debemos dejar a un lado los sentimientos. Uno de los consejos para vendedores es no merodear alrededor de la vivienda cuando el agente inmobiliario realiza visitas con compradores. enemos que pensar que nuestra propiedad se ha convertido en un negocio y lo importante es que el agente tenga el espacio necesario para trabajar.

Además tenemos que tener en cuenta que el posible comprador tal vez no quiera saber ni qué historia esconde la vivienda ni quién es su actual propietario. Por este motivo, aunque podemos venderla por nuestra cuenta, lo mejor es que un experto lo haga por nosotros.





Audio Sebastián Rivas, experto inmobiliaria en VistaBrezo





TODO RELUCIENTE





No se te ocurra enseñar tu vivienda sin que esté realmente limpia. Es muy desagradable hacer una visita y notar cierta dejadez en ella. Ponte en el lugar del posible comprador. Todos a la hora de comprar una vivienda queremos que esté lo más reluciente y limpia posible. Cocina, baño o terraza, no se pueden olvidar a la hora de realizar una limpieza en profundidad.





LOS OLORES





Procura que la vivienda no huela mal, pero tampoco tenga un olor demasiado fuerte si usas ambientadores. Lo mejor es el aire fresco y neutro. Una fragancia puede traer recuerdos negativos y si el olor es de tuberías o restos de comida, ni que decir que eso rechazaría a cualquier persona. Ventila la vivienda para que cuando se realice la visita esté lo más aireada posible.













ORDEN





Si la limpieza es importante ni que decir el orden. Intenta que todas las zonas de tu casa estén organizadas y poco recargadas, así el comprador podrá imaginarse cómo vivirá en ella. También evita fotografías personales o con signos religiosos, políticos e incluso deportivos.





TEMPERATURA





Ni mucho frío ni mucha calor. Es necesario tener la temperatura adecudada, y lo mejor es que esté entre 22º y 26 grados. No es lo mismo llegar a una vivienda y pasar frío, a otra donde el rato que se pase en ella sea un rato agradable. No hay nada peor que los dos extremos, frío o calor.





EL PRECIO





El precio debe ser el adecuado en función de la zona. Todo vendedor piensa que su vivienda es única, pero eso no se cumple. El comprador va a tener muchas otras opciones, y el precio será determinante. Es importante especificar cuál es el precio de venta. No hay nada peor que un artículo que no nos indica el precio. Debemos movernos dentro de un margen, para que a la hora de negociar sepamos dónde está el límite.





FOTOGRAFÍAS





Una imagen vale más que mil palabras, por este motivo las fotografías que se muestren de nuestra vivienda deben ser las mejores. Para ello debemos contar con un fotógrafo profesional que sabrá sacarle el mejor resultado a ese rincón de nuestra vivienda. La tecnología ha permitido que todos sepamos de todo, pero cuando interviene un profesional el resultado es muy distinto.





DECORACIÓN





Todas las viviendas que tienen una decoración demasiado personal cuesta venderlas. También aquellas viviendas individuales con un diseño arquitectónico demasiado personal. En cuanto a la decoración debemos buscar que sea un estilo neutro. Tal vez esto suponga pintar paredes o eliminar esculturas, cuadros o figuras. Sobre la arquitectura poco podremos hacer, pero sí a la hora de hacernos una vivienda. Así que lo mejor es pensar qué forma tendrá, porque tal vez un día deseemos venderla.





EL COMPRADOR





Como todo en la vida antes de comprar cualquier cosa debemos saber con qué presupuesto contamos. Conocer qué cantidad vamos a poder asumir es primordial, teniendo en cuenta nuestros ahorros y qué cantidad tendremos que solicitar al banco para nuestro préstamo hipotecario.

Los bancos están deseando prestar dinero, pero solo a aquellos que den garantía de pago. Una vez sepamos de qué cantidad disponemos, podremos ir descartando aquellas viviendas que estén muy por debajo o muy por encima. Antes de dar otro paso lo mejor es saber qué buscamos y lo más importante, en qué zona nos gustaría vivir.





NUESTRO HOGAR





Una vivienda es mucho más que una construcción de ladrillos, porque se convertirá en tu hogar. Es muy importante que la pareja se centre y se ponga de acuerdo en lo que desean. Piso, casa adosada, individual, con jardín, con terraza, ático... Una vez tengamos claro lo que buscamos es el momento de tener elegir la zona donde viviremos. Saber qué vamos a necesitar en nuestro día a día es fundamental. Rivas explica que “es importante tener en cuenta si queremos vivir en una zona bien comunicada y sobre todo que tenga todos los servicios que necesitamos. Porque después de comprar pueden llegar las lamentaciones”. Colegio, farmacia, bares, parada de bus..., ten en cuenta todo aquello que puedas necesitar en tu día a día.





LAS VISITAS





Después llega el tremendo trabajo de saber qué vivienda seleccionar para visitar. Si optas por hacerlo por tu cuenta ten en cuenta que hay una gran oferta, por lo que te llevará mucho tiempo. Si decides ponerte en manos de un profesional, él sabrá ir descartando todos aquellos que se no van a adaptar a lo que realmente buscáis. Esto os ahorrará muchos quebraderos de cabeza y sobre todo tiempo.













“No solo hay que saber dónde queremos vivir, también demos hay tener en cuenta la orientación, en qué habitaciones da más el sol, en cuáles menos, si tendremos ruidos cerca, cómo es la comunidad... Con todos estos factores analizados tendréis menos riesgo de equivocaros y de lamentaros más tarde.





CONTRATO DE ARRAS





Cuando tengamos elegida la que se va a convertir en nuestra casa, debéis firmar el contrato de arras entre comprador y vendedor. Con este documento se formaliza la reserva mediante el pago de una cantidad que habrá sido acordada con anterioridad, que normalmente suele ser el 10% del valor total. Tened en cuenta que si después de firmar anuláis el acuerdo, perderéis la cantidad entregada. Si quien da marcha atrás es el vendedor, tendrá que devolver el doble de lo recibido.

También tenemos el contrato de arras condicionado, es decir, el comprador da una paga y señal condicionada a la concesión de la hipoteca. Si no os la conceden, entonces el vendedor estará obligado a devolveros el dinero adelantado.





AGENTE INMOBILIARIO





Como hemos visto con Sebastián Rivas, eligiendo un buen agente inmobiliario nos aseguraremos la mejor venta o compra. Es la mejor recomendación que nos han dado desde Inmobiliaria VistraBrezo.