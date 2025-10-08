COPE
Podcasts
Córdoba
Córdoba

Nueve detenidos en cuatro registros: balance de la macrooperación contra el narcotráfico en Bujalance

Para las labores se han desplegado unos 70 agentes de la Benemérita, incluyendo un helicóptero drones y perros

Una patrulla de la Guardia Civil en Bujalance

Europa Press

Una patrulla de la Guardia Civil en Bujalance

Fran DuránEuropa Press

Córdoba - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

La Guardia Civil ha detenido a nueve hombres y ha realizado cuatro registros domiciliarios desde primeras horas de este miércoles en la macrooperación contra el narcotráfico en los barrios de Ronda Sur y Santiago del municipio cordobés de Bujalance.

Según han informado fuentes cercanas al caso, en este operativo se han incautado diversas cantidades de droga, pendientes de cuantificar, a la vez que continúan abiertas las pesquisas.

Para las labores se han desplegado unos 70 agentes de la Benemérita, con helicóptero, drones, perros, grupos rurales de seguridad y la Unidad de Seguridad Ciudadana, junto a otras patrullas.

Temas relacionados

Lo último

La Linterna

La Linterna

Con Ángel Expósito

Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h

Programas

Últimos audios

Último boletín

17:00 H | 8 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking