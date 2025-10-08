Nueve detenidos en cuatro registros: balance de la macrooperación contra el narcotráfico en Bujalance
Fran DuránEuropa Press
Córdoba - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
La Guardia Civil ha detenido a nueve hombres y ha realizado cuatro registros domiciliarios desde primeras horas de este miércoles en la macrooperación contra el narcotráfico en los barrios de Ronda Sur y Santiago del municipio cordobés de Bujalance.
Según han informado fuentes cercanas al caso, en este operativo se han incautado diversas cantidades de droga, pendientes de cuantificar, a la vez que continúan abiertas las pesquisas.
Para las labores se han desplegado unos 70 agentes de la Benemérita, con helicóptero, drones, perros, grupos rurales de seguridad y la Unidad de Seguridad Ciudadana, junto a otras patrullas.
