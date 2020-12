¿Será Rosalía una de las artistas invitadas en la Super Bowl 2021?

Tras la publicación del remix de 'Blinding Lights' con The Weeknd, la catalana Rosalía podría actuar como artista invitada en la Super Bowl 2021. Y es que con esta colaboración, la artista catalana ha dado un toque flamenco a la canción más escuchada de este 2020, lo que podría otorgarle el pasaporte para actuar en el evento televisivo más importante de Estados Unidos y con mayor repercusión internacional.

Rosalíase convertiría así en la segunda artista española en actuar en el descanso del evento deportivo, ya queEnrique Iglesiasactuó junto a Christina Aguilera en el año 2000.

La artista, que ya ha hecho colaboraciones internacionales con artistas con J Balvin, Ozuna o Bad Bunny, sigue trabajando en el lanzamiento de su tercer albúm que verá la luz a mediados del año que viene, aunque no se sabe si continuará con la música experimental que vimos en “El mal querer” o apostará por la música latina, continuando la línea de las últimas actuaciones.

Además, en los últimos premios Grammy latinos, que se celebraron a finales de noviembre, Rosalía se alzaba con tres de las 53 categorías que abarcan los premios más importantes de la música latina. El puertorriqueño Ozuna triunfó por su canción junto a Rosalía "Yo x ti, tú x mí" en las categorías de Mejor fusión/interpretación urbana y Mejor Canción Urbana.

La artista catalana también logró el galardón con "TKN", junto al rapero Travis Scott , como Mejor vídeo musical versión corta.

'Blinding Lights' ha batido récords al permanecer todo el año en la lista de los 100 temas más escuchados de Estados Unidos, el Billboard Hot 100, en la que estuvo 42 semanas en el top 10, 33 de ellas en los cinco primeros puestos, dos marcas que no había registrado otro tema en los 62 años de historia del listado.

La popularidad del artista es tal que en febrero de 2021 tomará el testigo de Jennifer López y Shakira para protagonizar el espectáculo musical del Super Bowl, el evento televisivo por excelencia en Estados Unidos.

Aún así, y a pesar de arrasar en otros premios como los MTV Video Music Awards y los American Music Awards, The Weeknd no obtuvo ninguna nominación a los Grammy.

"Los Grammy siguen corruptos. Me deben a mí, a mis fans y a la industria la transparencia...", tuiteó el artista canadiense horas después de que la Academia de la Grabación de los Estados Unidos anunciara sus candidatos a la 63 edición de los galardones, que se entregarán el 31 de enero de 2021.

The Grammys remain corrupt. You owe me, my fans and the industry transparency...