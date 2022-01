El requisito esencial para pedir el paro si eres empleado del hogar

Las prestaciones por desempleo son una vía de apoyo y un desahogo para todos aquellos que reciben la noticia de que perderán su trabajo. Dependiendo de la situación personal y económica en la que te encuentres, podría significar un gran varapalo. En el caso de los empleados del hogar, esta situación puede ser aún más dramática. A pesar de ser un colectivo que cotiza a la Seguridad Social desde el año 2013 con la Ley de Servicio Doméstico, lo cierto es que no tienen acceso a cobrar el subsidio del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en el tiempo que transcurre desde que pierden el trabajo hasta que logran reegancharse al mercado laboral.

Esta una reivindicación histórica de todo el colectivo que trabaja en el servicio doméstico, en su mayoría integrado por mujeres. Según la Encuesta de Población Activa, en el primer trimestre de 2021 había 556.300 personas empleadas en este oficio, de las que 479.400 eran mujeres. Desde hace años piden cotizar por el paro, pero la ley actual no lo permite. El régimen especial para los empleados de hogar obligó a que se cotizase desde la primera hora trabajada y se mejoró el acceso a las bajas por enfermedad. Sin embargo, quedó sin resolver la protección en caso de quedar sin empleo.

Entonces, ¿qué puedes hacer si te encuentras en esta situación? Dada la controversia del asunto, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) apunta a una posibilidad para poder cobrar el paro: que en los seis años anteriores a tu alta en la Seguridad Social como empleado del hogar hayas cotizado, al menos, 360 días en el Régimen General o en otro Régimen de Seguridad Social con cotizaciones por desempleo, siempre que la baja como empleado de hogar no haya sido voluntaria. No obstante, el tiempo cotizado como empleado del hogar no computará para el cálculo del subsidio.





El Ministerio de Trabajo lanza una campaña para regularizar a empleadas del hogar

Dada la actual circunstancia, Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha iniciado un nuevo plan de actuación para regularizar salarios y cotizaciones a la Seguridad Social de las empleadas del hogar, poniendo el foco en esta ocasión en aquellas contratadas a tiempo parcia (el año pasado ya se lanzó la misma campaña, pero para empleadas a tiempo completo). Según ha informado el Ministerio de Trabajo y Economía Social, esta nueva campaña se ha iniciado con un envío masivo de cartas dirigidas a los empleadores. Se les ofrece asistencia técnica e información para proceder a la regularización de los salarios que se encuentren por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI) y la correspondiente regularización de las cotizaciones a la Seguridad Social.