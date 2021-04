Al menos 140.000 personas, afectadas por retrasos en los pagos del SEPE

Unos 140.000 perceptores de prestaciones del SEPE siguen esperando a recibir el subsidio. Esa es la cifra de afectados que dan a COPE fuentes sindicales. El ministerio de trabajo ha venido asegurando que no habría retrasos en el pago de prestaciones a causa del ciberataque, de hace un mes, al Servicio Público de Empleo. Pero la realidad es que esos retrasos sí se están produciendo.

Astrid, directora de una agencia de viajes en Madrid, es una de las afectadas. Está en ERTE desde febrero. "No he recibido la prestación del mes de abril, y no es la primera vez que me pasa. Ya estuve en ERTE en los meses previos al verano y tampoco recibí el subsidio, y aún sigo esperando. He llamado al SEPE y no me han sabido decir cuál es el problema así que estoy pensando en pedir una cita presencial", cuenta a COPE.

Marisa trabaja en una oficina del SEPE en Barcelona y asegura que "ahora mismo se ha recuperado un 75% en cuanto a aplicaciones informáticas". "Una herramienta que los trabajadores consideramos imprescindible es el poder trabajar desde los escritorios virtuales, el teletrabajo que nos ha permitido afrontar los grandes retrasos que hemos tenido durante la pandemia", explica. Y añade: "Faltan unas tres semanas todavía para que pueda estar operativo todo el sistema y entonces podremos recuperar el ritmo previo al ciberataque. Pero con el mismo número de personal, por lo que tampoco podremos aseguridad los abonos de prestaciones y subsidios tras la presentación de solicitudes", cuenta.

Y es que los sindicatos llevan meses reclamando un refuerzo de la plantilla del SEPE, que ha perdido 3.500 empleos en los últimos 10 años y la renovación de unos sistema informáticos que tienen más de 30 años de antigüedad. Además, el SEPE ha lanzado hoy un mesaje, de cara a la presentación de la declaración de la renta, para aquellos que percibieran una prestación errónea durante el pasado año. El Servicio Público de Empleo recoge en su web que ya han enviado a la Agencia Tributaria la información de todos los casos con percepciones indebidas desde el pasado año y hasta el mes de marzo de este año. Y se aconseja a todos aquellos que sean conscientes de que han recibido una prestación errónea esperar unos días antes de hacer la declaración y que no acudir a la oficina del SEPE porque se va a informar de qué es lo que se tiene que hacer en ese caso.