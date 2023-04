Llega a Córdoba Filigrana Fest 2023, tres días de música con un cartel que no te dejará indiferente

¿Te gusta la música? ¿Quieres vivir una experiencia única? Entonces no puedes perderte el Filigrana Fest 2023 del 5 al 7 de mayo en Córdoba. Una oportunidad de disfrutar de los mejores artistas de diferentes géneros musicales en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba (CEFC), el nuevo recinto que se estrena como sede de grandes conciertos.

El Filigrana Fest te ofrece tres días de música con un cartel de lujo que no te dejará indiferente, comenzando el viernes 5 de mayo con Loquillo, una leyenda viva del rock español que hará vibrar al público con sus clásicos.

El sábado 6 de mayo, el ritmo urbano tomará el relevo con artistas como Camin, Nickzzy y Robert Morr entre otros. El domingo 7, el pop con sabor flamenco cerrará el festival con las actuaciones de Miguel Campello, León Bravo, Sami Duque, MixandNoise… consulta toda la información del festival en laweb oficial

¿Quieres ir al #FiligranaFest2023? Sorteamos dos?entradas dobles para que disfrutes de tres días de música en el nuevo Centro de Exposiciones de Córdoba.

Solo tienes que seguirnos en nuestras redes sociales, darle like a la publicación y etiquetar a un amigo/a con los que te gustaría ir al festival. Así de fácil. No dejes pasar esta oportunidad.Tienes hasta el 3 de mayo a las 10h para participar. Los ganadores se publicarán ese mismo día a las 12h y se notificarán mediante mensaje privado.?

Puedes participar en cualquiera de las tres redes sociales de @copecordoba en Twitter, Facebook e Instagram.

El sorteo se realizará de manera aleatoria entre todos los participantes de las tres redes sociales mediante la aplicación Easypromos que emitirá un certificado de validez. Bases del concurso

