Un profesor presume de la chuleta con la que sus alumnas han copiado: "Artistas"

Las chuletas, por mucho que sean a fin de cuentas una trampa, han sido siempre una fuente de ingenio para estudiantes que han optado por otra vía para sacar adelante sus exámenes. Ya sea con un punzón y un bolígrafo BIC, con una hoja cosida en algún lugar recóndito o bien con el consabido método del “cambiazo” el arte de burlar al profesor sin tener que hincar los codos cuenta con una gran tradición entre los estudiantes españoles.

Pero lo que ha contado en Twitter un profesor de Física ya roza la obra de arte. “Mis alumnas son unas artistas”, escribió el docente en su perfil adjuntando dos fotos de un aparentemente normal bote de típex. Nada parece extraño si uno no repara en la parte trasera del recipiente. Porque si por delante hay una marca genérica con sus mililitros de contenido y todo lo demás, por detrás -en lo que a simple vista resultan las habituales advertencias e instrucciones de uso- se encuentra el resumen de la materia objeto del examen.

La depurada técnica empleada coló, ya que no fue el profesor quien las pilló copiando, sino el que hace las clases de repaso de las dos alumnas, que se lo enseñaron, al parecer, enorgulleciéndose de tal gesta.

El tuit del profesor -de nombre Javi- ya ha superado los 34.000 “me gusta” en la red social y ha sido retuiteado por más de dos mil cuentas.

De paso, ha servido de punto de encuentro de numerosos estudiantes o ya incluso licenciados que han compartido sus vivencias en el mundo de las chuletas, convirtiéndose en una suerte de vademécum de la trampa.

Jo les feia amb paper vegetal i rottring molt prim, embolicava per els dos costats fins que es convertia en dos rulls junts, lligava els extrems amb fils i convertia una xuleta de dos metres de llargària amb una peça d'un parell de centímetres. Assemblat a la foto pero millor. pic.twitter.com/xCr2eRwUjh

"Yo las hacía con papel vegetal", compartía un usuario.

"Son buenas, pero pueden mejorar", se jactaba otro.

Hoy (casualmente) he visto este video y creo que tus alumnas aún pueden mejorar. pic.twitter.com/rIIA2lC4AF

"Aún pueden mejorar", insistían en redes.

Bitch please... Eso, dentro de lo ilegal, es legal. Nosotros lo hacíamos con estas etiquetas que saltaban a la vista y aún así la mayor parte de las veces lo conseguíamos pic.twitter.com/hlxcymiEQZ

"Dentro de lo ilegal, es legal", recriminaba un tuitero.

Yo me escribía las formulas en la calculadora entre los números muy flojo a lápiz, como segmentadas, sin sentido alguno y aunque me revisaban la calculadora no las veían nunca