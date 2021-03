Hay conversaciones de todo tipo, y más desde que existen las aplicaciones de mensajería instantánea, donde hemos comprobado que el grado de surrealismo es superior al de la realidad.

Prueba de ello es que, cada vez que se publica una captura de pantalla de las misma, su éxito en redes sociales está garantizado. Da igual si en ellas hablas con tus amigos, en grupos familiares, entre compañeros de universidad, de trabajo o con alguien a quien no conoces pero, los me gusta en estas publicaciones no dejan de caer.

La última que se ha hecho viral trata sobre una romántica declaración de amor que no salió todo lo bien que su protagonista esperaba.





Se declara a la chica que le gusta y recibe una inesperada respuesta: "Que fluya"





En las últimas horas, el pantallazo que ha publicado el tuitero Gus? tras declararse a una chica a través de WhatsApp ha sido de lo más comentado en redes. “Me acaban de asesinar”, ha escrito el usuario adjuntando el pantallazo de la conversación.

En ella se lee como el joven charla con otra persona sobre que está enamorado de una chica a la que no sabe como acercarse, motivo por el cual decide pedirle consejo: “¿Qué puedo hacer?”

La chica le confiesa que ella tampoco tiene muy claro como actuar ante ese tipo de situaciones, por eso, le recomienda “Que fluya” y que sea lo más natural posible, ya que la mejor manera de proceder es decirselo tal y como le salga.

Lo que la chica no se esperaba es que precisamente este tuitero se refería a ella, por lo que, teniendo en cuenta sus consejos, se declara a continuación con este mensaje: “Bueno, ahí voy. La verdad que no sé cómo decirte esto, hasta tuve que pedir ayuda a una amiga. Estoy nervioso pero creo que es necesario que lo sepas... lo cierto es que me gustas”.

Sin embargo, se llevo una decepción, ya que la chica pensaba que era un mensaje de ejemplo a lo que debía de enviar, por lo que le aconsejo que fuese algo así: “Exacto, ahí va, mándalo”, le aseguró para decepción de Gus?.

En un día, la conversación ha entrado en la historia de lo más viral de Twitter, ya que ha superado la barrera de los 230.000 me gusta y 17.000 compartidos.





Los usuarios responden a la historia de Gus





Son muchos los tuiteros que no han podido resistirse a comentar lo ocurrido, y han enviado a Gus? respuesta similares que ellos también han recibido o como han tratado de salir airosos de situaciones parecidas. Un ejemplo es el del usuario @DocMartyJones o la de @lexorcista1.





Te peleo hasta la última vuelta con la mia.. pic.twitter.com/mJrnWxg1G6 — Lupus Directum (@DocMartyJones) March 28, 2021





Se te viene esto que te lo pasa en limpio Batman... pic.twitter.com/WomoDElBcO — Lexor (@lexorcista1) March 28, 2021





Incluso el propio Gus? ha recibido distintos mensajes de ánimo ante lo ocurrido.

Empiezan a llegar los mensajes de apoyo ???? pic.twitter.com/oDxuVzAUgc — Gus? (@GusCGE_22) March 28, 2021

También están llegando propuestas indecentes. Muy bien, sigan así (? pic.twitter.com/JDhuynZ5cy — Gus? (@GusCGE_22) March 28, 2021





