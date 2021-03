Descubre que su gato tiene una doble vida con otra familia

Este lunes, nos deja, también, la historia de Michael Huback. Una historia que bien podría ser la de cualquier persona que tenga un gato o varios.

Fíjense. El vecino de este hombre británico puso su casa a la venta. Michael muerto por la curiosidad de saber cómo estaba decorado el piso, cuántas habitaciones tenía y, sobre todo, por qué precio lo vendía se metió en Internet para buscarlo.

Tras poner el barrio exacto dio con el anuncio. Y lo que vio le sorprendió. En una de las imágenes compartidas, aparecía su propio gato en la cama del vecino. Y no de cualquier forma, el animal estaba tumbado cómodamente demostrando su confianza hacia el dueño de esa habitación.

¡Ese es mi maldito gato!, escribía Michael en un tuit que se ha hecho viral.

The neighbours just put the house up for sale. Couldn't resist checking it out on Zoopla.



That's our bloody cat. pic.twitter.com/w4YnxNZOLq