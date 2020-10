Cayetano Martínez de Irujo, conde de Salvatierra y Duque de Arjona, ha vuelto a la televisión, en concreto al programa de Canal Sur que presenta Bertín Osborne, 'El Show de Bertín'.

El jinete se sinceró con Bertín, con el que habló de la relación con sus hermanos y sus hijos, y también mostró su lado más humano.

Cayetano Martínez de Irujo sobre la relación con sus hijos: "Les he dado la confianza que a mí no me dieron"

Cayetano, un padre orgulloso

El duque de Arjona también habló de un tema que no suele tratar en público y es el inmenso orgullo que siente por sus hijos, los mellizos Luis y Amina. Cayetano hizo gala de la magnífica la relación que mantiene con ellos.

"Me llevo muy bien con mis hijos.Tengo mucha confianza con ellos. Les he dado la confianza que a mí no me dieron. Les he dado demasiada libertad, pero eso les ha hecho más responsables", ha señalado el hijo de la duquesa de Alba.

Cayetano Martínez de Irujo sobre sus hijos: "Les he dado la confianza que a mí no me dieron"

Luis y Amina, de 19 años, son fruto de la relación del jinete con Genoveva Casanova y estudian en Reino Unido "Están en Ingleterra, en la universidad.Sacaron las notas en el último año de Bachillerato para optar a las mejores universidades inglesas y estoy muy orgulloso de ellos", explicó el duque de Arjona

Amina estudia Lengua, Cultura y Comunicación en la Warwick University, mientras que Luis cursa Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad de Exeter.

'No eramos la familia real, pero casi”

Bertín preguntó al hijo de la duquesa de Alba por su libro autobiográfico, "De Cayetana a Cayetano", publicado en 2017 y que provocó una gran sorpresa y también un gran malestar entre sus hermanos. El también duque de Arjona explicó al presentador lo que le llevó a escribir su libro autobiográfico.

“Lo hice por mí” señaló Cayetano “Me hacía falta sacar todo lo que tenía dentro, todo lo que yo viví”.

El conde de Salvatierra hizó referencia a su infancia, una época que le marcó especialmente. “Vivíamos en una casa muy complicada, en un palacio muy grande, en una forma de vivir muy extraña, para mí lo era.”

“No eramos familia real, pero teníamos casi las obligaciones, los compromisos, la educación, lo más parecido, tampoco teníamos los privilegios.” apuntó el hijo de la duquesa de Alba

Sobre las consecuencias que tuvo la publicación de su autobiografía, Cayetano Martínez de Irujo indicó que la relación con sus hermanos hubiese sido la misma, tanto si lo hubiera publicado como si no.

“Fue una cuestión emocional, de la que no se me puede culpar” explicó el hijo menor de la duquesa de Alba. “El problema es que fuí el escogido por mi madre cuando quiso casarse por tercera vez, para hacer una misión, y ella bajarse de la silla y disfrutar de la vida siendo totalmente Cayetana”.

El jinete contó a Bertín que antes de encomendarle la gestión de la casa, su madre le probó primero con la gestión del campo, y luego, por su buena gestión, le encargó la casa. “El que fuese el elegido, y luego reconocido y el valorado por ella, por mi buena gestión, por eso me dio el legado de Arjona, es lo que ha pasado, no hay más” señaló el duque de Arjona que reconoció que “me ha venido un embolado enorme desde que se murió ella, pero no hay más”.

