Carmen Borrego estalla contra Diego Arrabal en 'Viva la Vida': "Esa es la realidad"

‘Viva la Vida’ ha hecho este domingo un repaso a los mejores momentos de uno de los programas más exitosos de Telecinco, ‘Día a Día’, que dirigía y presentaba cada mañana María Teresa Campos antes de la llegada de Ana Rosa Quintana.

Este programa contó con un total de 1,600 emisiones y fue el escaparate de presentación para muchos de los rostros que hoy vemos diariamente en televisión como Rocío Carrasco, Lara Dibildos, Alejandra Prat o su hija, Terelu Campos. Entre las personas que componían el equipo del programa estaba la otra hija de María Teresa Campos, Carmen Borrego, que ejercía como subdirectora del espacio.

El programa de Mediaset, que presenta Emma García, ha querido homenajear a este espacio, que está siendo recordado por las intervenciones de Rocío Carrasco cuyas piezas se incluyen en el documental que está emitiendo la cadena: “Rocío: Contar la verdad para seguir viva”. Tras la introducción de la cabecera del programa que presentaba María Teresa Campos, su hija Carmen, presente en el plató de 'Viva la Vida', se ha mostrado emocionada al ver la pieza.













Carmen Borrego estalla contra Diego Arrabal

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Sin embargo, la emoción ha durado poco, ya que su compañero, el periodista Diego Arrabal, no tardaba en romper este bonito recuerdo al preguntar en tono sarcástico a Borrego: “¿La cabecera fue idea tuya?”. Algo que ha sentado bastanta mal a la hija de María Teresa Campos, tal y como se ha comprobado en su respuesta: “No, te llamamos a ti, ¿no te acuerdas?”.

En ese momento, Emma García ha salido en defensa de Carmen: “Es que eran ridículas las cabeceras que nos hacían en esa época”. Sin embargo, Diego Arrabal ha continuado con su actitud cuestionando a la colaboradora y comparándola con su madre: “Lo que yo no entiendo es que a quién habéis salido vosotros, con lo simpática que era tu madre delante y detrás de una cámara”.

MEDIASET





Una afirmación que ha molestado mucho a la hija de María Teresa Campos, quién no ha dudado en responder al paparazzi: “A ti, cada día nos parecemos más a ti. Tenemos una mezcla entre tú y tú”.





Carmen Borrego: “No te voy a comprar ninguna gilipollez más”





Pero el verdadero motivo con el que Arrabal ha logrado que Carmen Borrego estalle contra él ha tenido lugar momentos después, cuando los colaboradores han recordado el cargo que ella desempeñaba en el espacio que presentaba su madre. Borrego ha comenzado a explicar sus labores como subdirectora “Yo entré como subdirectora y luego, al cabo de un tiempo, pues…”. Sin embargo, Borrego no ha podido terminar su explicación porque Arrabal ha intervenido con una pregunta cortante: “¿Pero subdirectora porque tu madre lo impuso?”.

Esta cuestión, como es lógico, no ha gustado a la hija menor de María Teresa Campos, quién no ha dudado en poner en su sitio al paparazzi: “Mira, Diego, no te voy a comprar ninguna gilipollez más de las que digas esta tarde”, ha contestado de forma contundente Carmen.

Además, ha sido la propia Borrego quién ha hecho una revelación sobre por qué Arrabal no era precisamente bien recibido en ‘Día a Día’: “Yo fui subdirectora con el único encargo de que no te contratáramos. Esa es la realidad”.





También te puede interesar: