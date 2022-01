Se busca en Córdoba a una pata doméstica amaestrada llamada Konqui

Desde hace varias semanas una familia de la zona del Arcángel lleva buscando desesperadamente a su mascota, que se encuentra en paradero desconocido. Esta noticia no tendría más particularidad si no fuera porque dicho animal doméstico es un pato. Una pata, concretamente, que se llama Konqui.

Hace 22 días desapareció este palmípedo y la familia formada por Pedro Dueñas, su mujer María José y sus hijos Carlos y Víctor se han recorrido toda la ciudad y llenado de carteles en cientos de muros en un ingente esfuerzo por encontrarla. El animal tiene un cuidado plumaje blanco, pico naranja y patas del mismo color.

�� Se busca a Konqui: una pata desaparecida en #CórdobaEsp hace tres semanas https://t.co/gwGgxc9s0r — El Día de Córdoba (@eldiacordoba) January 18, 2022

Pedro Dueñas le contó a El Día de Córdoba el lunes: “Nunca pensé que la íbamos a querer tanto” y recalcó que Konqui (o Kong) es un animal totalmente doméstico “como un perro o un gato”

Konqui entró en la familia hace seis meses a través de uno de los amigos de Carlos, uno de los hijos, quien se lo regaló por su cumpleaños tras adquirirlo en una granja. Al principio les costó aceptarlo en la casa porque "es un animal que tiene que vivir con los de su especie”, pero han llegado a cogerle “mucho cariño” y al parecer la pata no se separaba de los dueños.

Según contó Pedro al rotativo, un día se despertó sobre las 08:15 y, al salir a la terraza, el animal ya no se encontraba. Explicó: “Llevaba muchas semanas viviendo en la terraza porque ponía huevos y le venía mejor la temperatura de la calle, por lo que se tuvo que escapar por accidente, ya que no sabe volar”. La llamativa presencia de una pata se hizo notar en su barrio: “Una mujer nos dijo que la vio cerca de nuestra casa, al final de la calle Cuesta de la Pólvora, y luego otra nos dijo que unos hombres la estaban intentando coger, pero no fueron capaces. Yo espero que, si la tienen, nos la devuelvan”.

La familia comunicó la desaparición a la policía tras buscar a Konqui por la zona del río y por muchos estanques de Córdoba donde hay también muchos patos. La familia Dueñas no pierde la esperanza y , en los carteles que se pueden encontrar en muchos rincones de la ciudad, se ofrecen todos los datos: Si alguien la encuentra se debe poner en contacto con ellos a través del teléfono 677 14 63 47 o de una cuenta de instagram (@victor_dt99).

Naturalmente, la familia ruega que no haya llamadas con falsos avisos porque el cariño que le tienen a su mascota hace que sigan conservando las esperanzas de volverla a ver pronto dando alegría en su hogar.