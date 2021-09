Bertín Osborne sorprende a todos con su último posado: "A ver si aciertas"

Bertín Osborne ha sido uno de los artistas que ha centrado el foco mediático en los últimos meses, no solo por su vuelta a Mediaset con su programa 'Mi casa es la tuya', sino por su separación de Fabiola Martínez después de 14 de matrimonio y mas de 20 años juntos.

Su separación el pasado mes de enero revolucionaba el mundo del corazón tras la sorprendente noticia que comunicaba el propio artista: "Queridos amigos, como supongo que ya sabéis, Fabiola y yo nos hemos separado hace poco tiempo...", ha comenzado diciendo para corroborar la noticia. "No hay un motivo concreto, sino problemas de convivencia. No hay, no ha habido terceras personas que nos hayan motivado a tomar esta decisión y si la dificultad de convivir con nuestras distintas personalidades", ha asegurado el presentador para evitar las falsas especulaciones.

El presentador insistía en que se trataba de una decisión consensuada: "Yo confieso que soy complicado en el día a día y asumo toda la responsabilidad en los motivos que han dado lugar a esta decisión. De Fabiola sólo puedo decir que es una persona maravillosa, gran compañera, estupenda mujer y, como madre, es literalmente única".





Ahora, el presentador ha vuelto a sorprender a sus seguidores con la impactante imagen que ha publicado en redes sociales.





Bertín Osborne revoluciona las redes con su último posado: "Mejorando como el buen vino"





El presentador de 'Mi casa es la tuya' ha publicado dos fotos, en una actitud muy parecida, de la actualidad y de varias décadas atrás.

De hecho, el texto que las acompañaría las presentaría a modo de acertijo, pidiendo a sus seguidores que adivinaran cuántos años habían pasado entre una instantánea y otra y cuántos kilos había ganado. "¿Cuántos y cuántos kilos hay de diferencia entre una foto y la otra? ¿En qué año fue tomada cada una? A ver si aciertas. Os leo", escribía en su cuenta de Instagram.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Y es que, aunque entre ambas instantáneas hay al menos 40 años de diferencia, el cambio físico del presentador sigue levantando pasiones entre sus 394.000 seguidores de Instagram, que no han dudado en reaccionar a esta publicación de Bertín Osborne.

Y es que esta imagen se convertía en viral reuniendo más de 25.000 'me gusta' y más de 2.000 comentarios en apenas unas horas.





Bertín Osborne recibe cientos de piropos ante “su cambio”





Las reacciones a esta imagen no se han hecho esperar y la mayoría de los seguidores del artista no han dudado en expresar su impresión ante el buen aspecto físico en el que se conservaba el cantante, hasta el punto de pensar muchos de ellos que incluso ahora estaba más atractivo que en su juventud.

Entre los comentarios que ha recibido la imagen destacan algunos como: "Yo te veo muy bien en las dos, tú cómo estás? Eso es lo importante", "1982... Kilos no sé, pero mejorando como el buen vino", "Me quedo con el de 2021", "siempre eres un hombre muy guapo, no importa la edad".

Así que una vez más, el artista ha conquistado a sus seguidores en redes sociales, en esta ocasión, gracias a su físico.





También te puede interesar: