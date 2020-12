Asraf a Isa Pantoja ante su salida de 'La Casa Fuerte': "Me equivoqué"

Isa Pantoja y Asraf Beno han sido expulsados de 'La Casa Fuerte', el reality de Mediaset, a puertas de la gran final. Y es que la forma de actuar del modelo durante todo el concurso ha sido el principal detonante de esta salida.

Asraf e Isa Pantoja entraron a ‘La Casa Fuerte’ en un buen momento personal entre ellos, después de haberse comprometido. Sin embargo, era un tiempo muy difícil para Isa por la situación que atraviesa su familia. Y es que la guerra abierta entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja estaba en pleno auge, por lo que la joven no podía evitar estar preocupada.

Sin embargo, nadie esperaba que la relación de la joven con Asraf fuese a complicarse, pero la actitud que el modelo ha tenido durante todo el concurso con su pareja y el resto de concursantes, ha provocado duras críticas, incluso de la propia hija de Isabel Pantoja.

“Reconozco que me equivoqué”

Al verse fuera de la casa y de vuelta a la realidad, el modelo se derrumbaba y pedía perdón a Isa Pantoja. “Reconozco que me equivoqué. Es una presión muy grande la de dentro. La gente atacando, ha sido un cúmulo…” explicaba Asraf, que reconocía haberse sentido solo ante la situación familiar de su novia.

Asraf: "Yo me he pasado muchas veces con Isa pero porque he querido ser egoísta y pensar en mí" https://t.co/iLEIKdtVVT#LaCasaFuerte19pic.twitter.com/bV5VE46oVQ — La Casa Fuerte (@lacasafuerte_tv) December 18, 2020

“Perdón si en algún momento te he fallado”, le decía el modelo a Isa. “Mi parte de culpa la reconozco, he sido egoísta y he pensado solo en mí. No he pensado en ella lo suficiente” ha señalado Asraf.

Asraf ha explicado que su paso por el concurso le ha servido para saber que tiene que pensar más en su pareja. Por su parte, Isa aceptaba sus disculpas y reconocía que tendrían que hablar con más calma algunas de las situaciones vividas en el reality.

Asraf: "El concurso me ha servido para saber que tengo que pensar más en Isa"

Isa: "Yo creo que hay cosas que, si ha visto todo el mundo, tendremos que hablarlas y hay que matizarlas" https://t.co/iLEIKdLxkt#LaCasaFuerte19pic.twitter.com/wkdfYjaxRv — La Casa Fuerte (@lacasafuerte_tv) December 18, 2020

Asraf se derrumba al hablar de su salud

El modelo, visiblemente emocionado, recordó junto a Jorge Javier Vázquez su problema de salud: "No es un cáncer, no es una tuberculosis, pero algo será".

Asraf, sobre su problema de salud: "No me gusta hablar del tema, Isa se enteró cuando lo conté en 'Volverte a ver'" https://t.co/iLEIKdLxkt#LaCasaFuerte19pic.twitter.com/xwwf2TjIKZ — La Casa Fuerte (@lacasafuerte_tv) December 18, 2020

El modelo confesó en el primer programa de la nueva temporada de 'Volverte a ver' que cuando fue a pasar el reconocimiento médico para participar en la última edición de 'Supervivientes' los médicos le desaconsejaron su participación por tener "una anomalía grave en los pulmones"."Me llegaron a decir que yo me moría en menos de un año", confesaba Asraf.

"No me gusta que me traten de pobrecito, pero este último año lo he pasado muy mal", reconocía el modelo ante su salida de 'La Casa Fuerte'

