Una argentina en un pueblo de Córdoba alucina con lo que se encuentra en su habitación: "Como cualquier persona"

Una argentina que vive en el pequeño pueblo andaluz de Luque se ha hecho viral en TikTok tras compartir su experiencia con algo que jamás imaginó encontrar en su nueva habitación. Nati, como se la conoce en la red social, sorprendió a sus seguidores al mostrar un detalle cotidiano de su vida en Luque, Córdoba, que, para ella, representó un choque cultural: las sábanas de franela, mucho más gruesas y cálidas que las que usaba en su Argentina natal.

En su video, Nati explica, con una mezcla de asombro y admiración, cómo se ha encontrado con unas sábanas inusuales, más gordas y de un material de franela que nunca había visto antes. “Ahora yo tengo estas sábanas normales, como cualquier persona en una casa utiliza”, comenta mientras muestra las sábanas de franela, cubiertas de un suave peluche.

“¿Me pueden confirmar si esto pasa en todo España o solo pasa acá en Luque donde estoy viviendo?”, pregunta a sus seguidores, buscando respuestas sobre si esa es una costumbre generalizada en el país o algo exclusivo de la región andaluza.

Alamy Stock Photo Primer plano de sábanas de franela y edredón en una cama

Lo que comenzó como una simple curiosidad sobre su nuevo hogar se convirtió rápidamente en un fenómeno viral, y los comentarios no se hicieron esperar. Entre los cientos de respuestas, muchos usuarios compartieron sus propias experiencias con el clima andaluz y la manera en que las casas están adaptadas a él.

lo que se encuentra en su habitación

Una usuaria escribió un comentario que reflejaba el contraste entre las temperaturas dentro y fuera de las casas: “¿La gente que dice que en Andalucía no hace frío? Literalmente nuestras casas están hechas para que no mantengan el calor del verano. En invierno hace más frío dentro de las casas que fuera”.

Esta observación se suma a una realidad que Nati quizás no había tenido en cuenta: el clima en Andalucía puede ser muy caluroso en verano, pero el invierno en algunas zonas también puede ser crudo, especialmente cuando las casas no están diseñadas para retener calor.

Otro comentario de una usuaria destacaba la idiosincrasia local, subrayando la peculiaridad de las sábanas de franela: “Eso es muy andaluz y es maravilloso”. Para ella, el uso de este tipo de sábanas no era solo una cuestión práctica, sino también un reflejo del estilo de vida en la región, en el que el confort en los meses más fríos es una prioridad.

Alamy Stock Photo Sábanas de franela de algodón dobladas

Sin embargo, no todos comparten la fascinación de Nati por el grosor de las sábanas. Una seguidora explicó que no le resultaban cómodas y que prefería mantener la calefacción en su casa a una temperatura constante: “Yo nunca uso sábanas de franela. Mantengo la calefacción todo el día a 21 grados, y en casa no hace frío como para poner esas sábanas. Me agobian mucho la sensación de grosor”.

Una argentina en un pueblo de Córdoba

Este comentario refleja una diferencia de hábitos entre quienes prefieren una temperatura constante gracias a la calefacción y quienes optan por soluciones como las sábanas de franela para enfrentar el frío.

La historia de Nati no solo muestra el choque cultural de una argentina en España, sino también cómo pequeños detalles de la vida cotidiana pueden resultar sorprendentes al cruzar fronteras. Las sábanas de franela, un elemento tan común para los locales, se convierten en un símbolo del proceso de adaptación y aprendizaje de Nati sobre la cultura andaluza.