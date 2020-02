Córdoba tu siguiente destino

Audio

La fuente del olivo el Patio de los Naranjos

En la Mezquita-Catedral, la gran fuente barroca del Patio de los Naranjos, erigida en el siglo XVII, tiene cuatro caños de agua potable. Junto a uno de ellos pervive el único olivo del patio, centenario y retorcido sobre el manantial de agua. La leyenda dice que las mocitas casaderas debían beber agua de la fuente si querían contraer matrimonio. Y así lo canta la canción, entre doble sentido y picardía: “A la fuente del olivo / madre llévame a beber / a ver si me sale novio / que yo me muero de sed. / A la fuente del olivo / yo me fui a beber / y en vez de salirme novio / me salieron treinta y tres / Válgame San Rafael”.