Córdoba, bien se lo merece

En estos días hemos sido testigos, y supongo que también cómplices de opiniones que han circulado como el agua de lluvia, -que por cierto tanto necesitamos, pero que oportunamente ha dado tregua en los instantes clave-, de cómo estaba nuestra capital, de qué ambiente, de que cuánta gente en la calle y además de fuera de nuestra capital, y sobre todo, de cuántos eventos en el mismo día, y hasta coincidiendo en la misma hora.

Como si se tratase de un concurso, donde por cierto nuestra capital -me refiero más concretamente a sus gentes- se encuentra abonada como mínimo a las semifinales olímpicas mundiales del debate continuo, y que cuenta con el sobrenombre institucionalizado de participativo, se ha venido disertando como no podría ser de otra forma, los pros y contras de tanta concentración de eventos y actividades.

Y es cierto que éste y otros comentarios han circulado por una ciudad, que precisamente no se prodiga en eventos de esos que se recuerden en el tiempo, de esos que atraen no sólo a las gentes de la capital, sino a visitantes de otras ciudades, de esos eventos que no son sólo portada de noticia local, sino de la nacional y hasta en algún caso de la internacional.

Claro que cualquier actuación de este tipo conlleva un gran despliegue de medios, técnicos, humanos, económicos y al fin y al cabo organizativos, y que a su vez conllevan un cierto revuelo en la apoplejía casi histórica de esta nuestra ciudad, que hasta el momento gusta y se regusta de vivir en un ambiente de poco ruido y poca agitación, salvo en las fechas previstas y señaladas del calendario.

Pero una ciudad donde el sector servicios, unido a éste el turismo, supone el peso de desarrollo económico más importante de nuestra capital, sólo los más osados en el verso a cargo de la eterna argumentación de la participación, son capaces de aventurarse a discernir sobre la necesidad o no de realizar este tipo de despliegues, desde cualquier punto de vista que entiendan oportuno sirva para entrar en el continuo debate de que todo se ha de debatir, aunque mientras lo hacemos otras ciudades se lleven los éxitos y aplausos, aún cuando estén por detrás de la oferta que tenemos en nuestra capital.

Córdoba según algunos, bien merecía tener la oportunidad de competir entre las ciudades más interesantes a visitar y a vivir desde el punto de vista turístico, y alcanzar ese súmmum de prestigio entre las ciudades españolas y europeas a las que al menos una vez en la vida habría que visitar, y para conseguirlo los primeros en adoptar esta filosofía de cambio de apertura somos los propios residentes, un cambio de código de nuestra sociedad que deberá abrirse y entender un nuevo modelo de ciudad donde el protagonismo se centre en la capacidad de atracción de visitantes y por tanto de proyectos, porque Córdoba bien se lo merece.

Es una suerte que este cambio se viene produciendo y las voces que se vienen escuchando vienen acallando de forma contundente quienes hasta el momento parece tenían en propiedad el ronquido del perro del hortelano.

Reitero mi más sincera enhorabuena a quienes construyen, diseñan y ejecutan una ciudad diferente, y a quienes la hacen realidad con estos eventos, y entre ellos no debemos olvidar las fuerzas de seguridad nacional, local, sanitarios y voluntarios. Así sí que lo conseguiremos con un cambio de actitud, ambición e ilusión en conseguir una ciudad que bien se merece estar entre las que visitar y disfrutar.