VOX insta a Aucorsa a que adopte medidas concretas para paliar las pérdidas provocadas por la Covid-19

Desde el grupo municipal de VOX han demandado más valentía en la gestión de Aucorsa al gobierno municipal con la idea de mitigar las pérdidas de un millón de euros al mes ocasionadas por la pandemia de la Covid-19.

El representante de Vox en su consejo de administración, Alberto Cuevas, ha anunciado que es el momento de ser “más exigentes y de tener más valentía a la hora de tomar decisiones para aumentar los ingresos y reducir los gastos”.

Cuevas ha exceptuado que la empresa municipal de transportes de Córdoba “tiene unos departamentos muy profesionales y unos trabajadores que han dejado de prestar servicio, han expuesto su salud, han pasado por por periodos precarios sin mamparas, etcétera” y que las soluciones para aliviar sus arcas pasan por “optimizar las rutas y concienciar de su uso a través de la publicidad”.

Badanelli: "Nos llama la atención la resignación y aceptación de una situación económicamente insostenible"

Por su parte, la portavoz de VOX en el Ayuntamiento, Paula Badanelli, ha explicado algunas de las propuestas de su formación para la gestión del transporte público en Córdoba: “Entendemos que la responsabilidad de las empresas de gestión municipal no puede recaer en VOX. Nos llama la atención la resignación y aceptación de una situación económicamente insostenible y que no se pongan sobre la mesa medidas concretas. No entendemos que se asuma como normal que el servicio sea deficitario sin poner una revisión de líneas o un abaratamiento de ciertos costes”.

