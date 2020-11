Vox anima a todos los ayuntamientos de Córdoba a pagar las cuotas de autónomos

Desde el grupo Vox en la Diputación de Córdoba “adelantamos que nuestros coordinadores provinciales están trabajando para presentar alegaciones a las ordenanzas fiscales de los ayuntamientos de Córdoba con la intención de bajar los impuestos y ayudar a la economía de las familias”, ha explicado el portavoz de Vox en la Diputación de Córdoba, Rafael Saco.

Además el diputado provincial de Vox, ha explicado que los ayuntamientos deben plantear medidas rápidas y directas, así “aplaudimos, sin que sirva de precedente, la iniciativa del alcalde de Rute y presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, que va a pagar dos meses de las cuotas de autónomos a los 45 bares de la localidad.

Si en Rute es posible, se puede hacer en todos los ayuntamientos de Córdoba y con más sectores, por eso animamos a los alcaldes de la provncia a seguir este ejemplo y coodinar esta ayuda con otras ayudas de otras Administraciones como la Junta, que serán más cuantiosas pero tardarán en llegar”.

Saco ha recordado que “precisamente nuestro presidente, Santiago Abascal, ya planteó al inicio de la pandemia una de las medidas que, entendíamos, eran imprescindibles para que no se rompiera el tejido económico de nuestro país, pagar salarios a trabajadores e ingresos a autónomos los tres primeros meses, una medida que rechazaron desde el gobierno de Sánchez e Iglesias.

Parece, según ha hecho Antonio Ruiz, que ahora esta medida está calando, paguen y váyanse, aunque en este caso nos conformamos con que paguen a los que están soportanto esta crisis”.

Por último, en cuanto a los Presupuestos de la Diputación de Córdoba para 2021, “no se va a tocar ni Memoria Democrática ni Servicios Sociales, algo que no esperábamos porque es casi imposible en un gobierno socialcomunista, pero al menos esperamos que no se suban las partidas para Memoria Democrática ni para chiringuitos de mujeres. Nosotros estamos dispuestos a escuchar y negociar con sentido común, y si no nos escuchan a nosotros, por lo menos que escuchen a los vecinos de la provincia de Córdoba, que quieren que se deje a un lado la ideología en los Presupuestos y se gestione el dinero público de tal manera que se ayude a salir de esta crisis económica en la que nos vemos inmersos”.