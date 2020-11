El viaje interior de Cosmopoética arranca este sábado para volver a llenar Córdoba de versos

Cosmopoética se ha amoldado a las circunstancias y vivirá a partir de este sábado y hasta el 4 de diciembre una edición introspectiva. Después de haber acercado a Córdoba a poetas y escritores mexicanos, italianos y británicos en esta ocasión y bajo el lema “Un viaje interior” mira hacia España para conocer mejor lo más esencial de nuestro país.

Antonio Agredano, director literario de Cosmopoética, precisa que el confinamiento “nos ha permitido redescubrir nuestro país y mirarlo desde arriba” y por eso Cosmopoética aspira en su 17ª edición a “pensar en España, cruzar la península con versos y buscarse en su literatura”. Agredano considera igualmente que la Covid-19 “nos encerró en casa y nos hizo enfrentarnos a nuestras tristezas, nuestra incertidumbre, nuestros deseos y nuestras esperanzas. Nos dimos un tiempo largo que nunca tuvimos para pensar y nos agarramos a la cultura para sobrevivir”.

Más que nunca esta edición se desarrollará con un formato híbrido: presencial y on-line que arrancará en la Sala Orive con una lectura poética a cuatro voces protagonizada por las poetas cordobesas María González, Isabel Pérez Montalbán, María Rosal y Juana Castro. Tras el recital poético de inauguración, las personas asistentes podrán disfrutar de una selección de poemas del escritor polaco Adam Zagajewski, Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2017, cuya intervención online se podrá seguir íntegra en la web de Cosmopoética a las 20.00.

Dentro de su tradicional heterogeneidad, en Cosmopoética se mezclará juventud con veteranía y poesía con narrativa y música. En Cosmoversos -cuyos actos tendrán lugar en la Sala Orive- se darán cita figuras como el actor Héctor Alterio, Jaime Siles, Aurora Luque, Raquel Lanseros o Lara Moreno. Junto a ellos, jóvenes promesas como Violeta Niebla, María Elena Higueruelo, Maribel Andrés Llamero, Pilar Cámara y Carlos Catena. La poesía cordobesa estará defendida por autores como Rafael Antúnez, Elena Román, Raúl Alonso o Pilar Cámara, madrileña afincada en Córdoba.

En Cosmoacordes se aunará poesía y música. La sensibilidad de Sílvia Pérez Cruz, María José Llergo -las entradas gratuitas para asistir a este espectáculo están agotadas, aunque se podrá online a las 21.00-, Rocío Márquez y Sheila Blanco contrastará con la potencia de Sr. Chinarro y Miguel Rivera, de Maga, iconos del pop independiente de nuestro país o con la presencia del rapero Tote King y de Kutxi Romero, de Marea. Los cordobeses Madre de Dios también aportarán su punk con letras basadas en la escritura automática y en la poesía constructivista.

Los más pequeños también disfrutarán de la poesía en Cosmopoética. La programación infantil del festival, encuadrada en Cosmopeque, también dará comienzo este sábado en la Biblioteca Central con entrada libre hasta completar aforo. Desde las 11.30 con el artista Rodorín y su ‘Retablillo de títeres y poesía’, pasando por el espectáculo ‘¡Ven a jugar con las palabras!’ , que mezclará poesía, juegos, canciones y magia de la mano de Carmen Gil y terminando con el laboratorio de creación DIYlab, titulado ‘Un azar interior’, que lleva la filosofía do it yourself a la creación literaria.

Cosmopoética quiere garantizar la participación del público tanto local como foráneo por lo que los actos se podrán seguir online a través de la web del festival.

