Urbanismo valora contar con el Colegio de Arquitectos para "agilizar todo el proceso de licencias"

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba y delegado de Urbanismo, Salvador Fuentes (PP), ha valorado este martes contar con la colaboración del Colegio de Arquitectos para "agilizar todo el proceso de licencias" del organismo autónomo, "que ha cambiado sustancialmente", si bien ha matizado que "se van a hacer algunas modificaciones que entienden los técnicos que hay que hacer" en el convenio que plantean.

En declaraciones a los periodistas, el edil ha comentado que mantienen "relaciones y reuniones periódicas" con el Colegio de Arquitectos, al tiempo que ha manifestado sobre el comunicado de la citada entidad que no comparte "las estadísticas" que facilita el Colegio. Al respecto, el concejal ha defendido que "los proyectos tienen que estar mejor redactados y en las declaraciones responsables hay que llamar a la responsabilidad, porque hay declaraciones sistemáticas, que no se adaptan a las obras". En cualquier caso, Fuentes ha aseverado que se habla con dicho colegio y otros, a lo que ha agregado que ante el convenio que plantean la semana que viene se les va a mandar "una contrapropuesta de artículos", a la vez que ha destacado "los avances" que hay en dicha tramitación.

En este sentido, ha precisado que dicho convenio "lo tienen muy pocas ciudades y la evolución de esas ciudades no es tan favorable como sostienen", pero ha remarcado que "la idea es sacar adelante el convenio", algo que espera para el mes de octubre, "cuando se corrijan los detalles legales técnicos que son insalvables y que hay que modificar en el texto". Mientras, Fuentes ha subrayado que "la Gerencia hoy no es la que era hace tres años" y ha apostillado que "es imposible gestionar la Gerencia sin colaborar y estar al lado de los que trabajan y están en el tajo", de modo que "en eso los colegios tienen mucho que decir", ha afirmado el edil, quien ha elogiado además que "se está incorporando personal que no había hace un año".

Las reclamaciones del Colegio de Arquitectos

El Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba (COACo) ha mostado esta mañana su preocupación ante "la situación debloqueo que sufren sus trabajos durante la tramitación de obtención de licencias en la GerenciaMunicipal de Urbanismo". Conscientes de las consecuencias de ello en la actividad económica de laciudad, el Colegio ha expresado su voluntad de ponerse a disposición de la administración para emitir informes o certificados sobre lacualificación urbanística de los proyectos, que permitan la agilización de la concesión de dichaslicencias.La propuesta, según explican, está amparada por la Ley 7/2021 de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio deAndalucía (L.I.S.T.A.), de 1 de diciembre, que ya en su exposición de motivos establece como unanecesidad de nuestro tiempo y una de sus líneas estratégicas la colaboración público-privada. Y asílo regula en su artículo 9, determinando que las administraciones públicas, con competencias en laordenación territorial y urbanística, tienen el deber de facilitar y promover la colaboración de lainiciativa privada, pudiendo celebrar convenios de colaboración y formalizar encomiendas degestión con los colegios profesionales para la realización de tareas de carácter instrumental,material, técnico, auxiliar o de apoyo a las actuaciones de verificación, inspección y control delcumplimiento de la normativa correspondiente en el ámbito urbanístico.

El COACo ha defendido que, "aun no teniendo la consideración de actos administrativos, los informesque emita como corporación de derecho público pueden ser asumidos por la administración. Dehecho, la propuesta que presenta el Colegio de Arquitectos se ha realizado en base a otrodocumento puesto en práctica por otros ayuntamientos andaluces".Tras la entrada en vigor de la LISTA, el Colegio Oficial de Arquitectos remitió en febrero de 2022 ala Gerencia Municipal de Urbanismo un borrador de convenio para hacer realidad este marco decolaboración, pero el organismo municipal aún no ha contestado a esta propuesta formalmente. "Sinembargo, su presidente, Salvador Fuentes, sí ha verbalizado en privado y en público que eseconvenio podría ser un camino para desbloquear el atasco de la GMU, sin que ello se haya traducidoen hechos tangibles", expresana.A juicio del Colegio de Arquitectos de Córdoba, "la puesta en marcha del convenio propuesto,debería ir acompañada de otra serie de medidas internas que ayuden a reducir los plazos detramitación".

En concreto, los arquitectos han denunciado que el plazo medio para que sus expedientespuedan ser simplemente asignados a un técnico ronda los tres meses a partir de su registro en lasede electrónica, pudiendo transcurrir bastantes meses más para la asignación del expediente- lamedia para la concesión de una licencia puede estar en unos doce meses-. La representación oficial de los más de 500 arquitectos colegiados en Córdoba ha expresado que "estosplazos son injustificables" y lamentan las dificultades que generan a la hora de poder trasladar a susclientes los plazos previstos para acometer sus proyectos.

Además, el COACo ha reclamado la posibilidad de implantar una plataforma electrónica que permitaconocer al interesado en qué momento de su tramitación se encuentran los expedientespresentados, y facilite la comunicación con los técnicos responsable de informar los expediente.