La UCO se compromete a hacerse cargo de la cuota patronal de la beca que reciben los jóvenes investigadores

El rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, ha asegurado en COPE que la universidad va a tratar de corregir el problema que lleva arrastrando desde 2021, cuando entraron en vigor las nuevas becas para investigadores universitarios, por el que las universidades han estado pagando, con la financiación que recibían del Ministerio, la cuota de seguridad social que correpondía a las propias instituciones universitarias y que debería de haber ido destinada a las nóminas de los investigadores.

Esta práctica ha conducido a que, durante estos años, los jóvenes investigadores que trabajan con becas como las Margarita Salas hayan visto reducida la cantidad a percibir mensualmente, que debería haber oscilado entre los 2.800 y los 4.000 euros, y que ha estado en muchas ocasiones por debajo de ese umbral. "Se les ha descontado la cuota patronal de la ayuda que recibimos del Ministerio y se les queda, al final, un sueldo menor que el mínimo que está establecido por la Ley de la Ciencia. Vamos a intentar que, como mínimo, se les quede en el que está establecido, pero no menor", ha asegurado el rector de la UCO.

Lo mismo ocurre para los jóvenes investigadores que se trasladan al extranjero. "No vemos razonable que una persona que sale de casa para estudiar en otra universidad vea reducido un ingreso que debería ir destinado a los gastos, no se le debe descontar en la cuota patronal. Son cuestiones que hay que mejorar y, aunque cueste dinero, lo vamos a abordar", ha añadido el rector. Esta decisión la puede tomar, de forma unilateral, la Universidad de Córdoba porque es una práctica que no todas las universidades españolas han llevado a cabo. Fue el propio Ministerio de Universidades el que no ató en las convocatorias el método de pago y daba libertad a cada centro para decidir "el tipo de vinculación jurídica con los beneficiarios".

Para ello, ha vuelto a incidir, "hace falta financiación, como con todo". El rector de la UCO se ha mostrado a favor de aumentar la financiación estatal en concepto de universidades con la aprobación de la nueva Ley de Universidades, como también ha pedido la Junta: "Ellos son quienen tienen los recursos para valorar si algún punto de la ley es inconstitucional o no, yo ahí no puedo opinar. Sí que me sumo a la Junta en la reivindicación de que, para aumentar el gasto, hace falta que también el Estado aumente la financiación de la universidades". Alguno de los cambios que va a introducir esta nueva ley y que traerán este aumento del gasto están relacionados con la reducción de horas que tienen que impartir docentes en formación, como es el caso del ayudante de doctor; la reducción de jornada para el profesorado asociado de 180 a 120 horas; o la reduccion de la temporalidad de los profesores del 40% al 8%. De momento, el Estado destina el 0,7% del PIB, aunque está en vías de aumentar este porcentaje hasta el 1%.