Troncoso: "No hay ningún deseo de suprimir unidades, se atiende a unos criterios objetivos"

El 1 de marzo quedaba abierto el proceso de escolarización en toda Andalucía. En la provincia de Córdoba se han ofertado 132.180 puestos públicos y concertados, de los que 8.875 corresponden a niños de tres años. La delegada de Educación de la Junta en Córdoba, Inmaculada Troncoso, ha asegurado en COPE que “en lo que llevamos de mes el proceso dirigido a alumnos que ingresan por primera vez en el sistema educativo o desean un traslado a otro centro se está desarrollando con total normalidad”.

La bajada de natalidad es una realidad y por lo tanto el cierre de unidades. Troncoso ha explicado que en años anteriores otros gobiernos llegaron a suprimir 38 unidades. “La toma de decisión a la hora de cerrar unidades no se hace de manera caprichosa y a nadie le apetece hacerlo”. La delegada ha querido aclarar que son muchas las fases por las que se pasan en la planificación escolar como el estudio del numero de matriculaciones que han tenido los centros escolares en otros cursos, el flujo de población, las vacantes ... Es decir, "salimos con unas unidades de partidas que son previsiones nada más, y que se van a refrendar o no en función del número de solicitudes que tengamos al final del proceso. Por lo tanto, no hay ningún deseo de suprimir unidades si no se atiende a unos criterios objetivos y muy transparentes".

NOVEDADES

Para el próximo curso se aplica el nuevo decreto de escolarización. Para Troncoso estos cambios “han sido imprescindibles para ajustarse a la Lomloe”. La baremación que se aplica cuando hay más demanda de plazas que oferta en un colegio ha obligado a incluir criterios como “los casos en que el alumno a escolarizar haya nacido de parto múltiple, al que se le da un punto. También se ha modificado la valoración por la existencia de hermanos en el centro, reducida a 14 puntos, en vez de 20 por hermano como antes se aplicaba. Y este año se ha querido incluir otra novedad que prioriza sobre los demás, en cuanto a la discapacidad sobrevenida durante el curso escolar de cualquiera de los miembros de la unidad familiar”, asegura Troncoso.

Por último ha mencionado al consejo escolar de los centros públicos, que a partir de ahora tienen la competencia para decidir en el procedimiento de admisión del alumnado, que antes solo correspondía al director del centro escolar.

SITUACIÓN DE LOS CENTROS

La pandemia ha obligado a reforzar el trabajo en los centros educativos para lograr que no se produzcan contagios. Para la delegada “la situación es muy positiva, porque solo hay 17 aulas aisladas, de las más de 7.300 que tenemos en toda la provincia. Según Troncoso “en la provincia de Córdoba se han realizado un total de 165 actuaciones de mejora de las instalaciones de centros educativos públicos para que las clases se puedan desarrollar en entornos seguros siguiendo las recomendaciones sanitarias. Esta iniciativa, con una dotación económica regional de 35,98 millones de euros, es una de las medidas incluidas en el Plan de Acción de Educación que ha permitido llevar a cabo obras en los centros de titularidad de la Junta para adaptarlos a las nuevas necesidades como consecuencia del coronavirus”. También ha concretado que “se ha invertido en Córdoba un total de 3.133.851 euros, inversiones que han dinamizado la economía local y han contribuido a la recuperación de su tejido productivo”.

VACUNAS

En el último fin de semana del mes de febrero, más de cien mil docentes de Formación Profesional pertenecientes a los distritos sanitarios de Córdoba y Guadalquivir se vacunaron contra el coronavirus. Fueron los primeros pero hay otros, como los mayores de 55 que están a la espera. Troncoso afirma que “actualmente está vacunado prácticamente la totalidad del personal que estaba dentro del grupo seis establecido por la Consejería de Salud y Familias, y los que quedan dependerá de lo que establezca las autoridades sanitarias”.

PROGRAMA DE EXCELENCIA

La Junta ha puesto en marcha un programa de excelencia que permitirá compatibilizar las enseñanzas de Educación Secundaria con los estudios profesionales de Música y Danza, un "proyecto pionero a nivel nacional" en el Conservatorio Profesional de Música Músico Ziryab, uno de los centros adheridos a este programa junto al IES López-Neyra.

La delegada ha recordado que se han seleccionado en este primera fase del programa cuatro conservatorios en toda Andalucía, tres profesionales de Música y uno de Danza, con sus correspondientes institutos de Educación Secundaria, que cumplen "con creces los requisitos" para la implantación de la Unidad Integrada que permitirá al alumnado compatibilizar ambos estudios. En Córdoba los centros públicos seleccionados son el CPM Músico Ziryab y el IES López-Neyra de Córdoba.

Para Troncoso tanto IES López-Neyra como el CPM Músico Ziryab comenzaron en el curso 2006-2007 el programa en 1º ESO y en los cursos sucesivos se fue implantando al resto de niveles de ESO y Bachillerato. "Desde esta fecha, se benefician de este programa aproximadamente unos 150 alumnos a razón de unos 25 alumnos por nivel de la ESO, oscilando esta cifra en los niveles de 1º y 2º de Bachillerato." El alumnado asiste en jornadas completas unos días al conservatorio y otros días al instituto. Estos centros establecen una organización curricular para que estos alumnos puedan simultanear las enseñanzas profesionales de Música con las de Secundaria Obligatoria en horario lectivo.

La delegada ha destacado también que este programa tiene como objetivo "fomentar el talento artístico del alumnado así como evitar el abandono de las enseñanzas profesionales (música o danza) por el esfuerzo que supone para los estudiantes". "Se trata de una apuesta por la excelencia educativa sin dejar a ningún niño atrás", ha afirmado.

Una de las mejores apuestas de la consejería es adecuar los ciclos formativos a la demanda del mercado, y si la demanda está en la logística,comercio, marketing..., obviamente esos pasos los vamos a seguir dando, y ya los estamos haciendo, aunque por el momento no son visible.