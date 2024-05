Tres lingotes corroboran que el plomo que se usaba en la Roma imperial era mayoritariamente cordobés

Tres lingotes de plomo que se encontraban en posesión de los dueños de una finca de Belmez han revelado una información extraordinaria. Su donación al Museo de la localidad belmezana ha permitido su estudio por parte de una Unidad Científica de la UCO. El investigador Antonio Monterroso nos ha detallado en COPE que “son productos que no debían haber aparecido porque eran para exportarse. Sólo hay alguno en Mazarrón y estos. Es extraordinario que se hayan encontrado en minas”.

Los lingotes pesan entre 24 y 32 kilogramos, miden 45 centímetros y tienen una marca -SS- que corresponde a Societas Sisaponensis. Esto implica para Monterroso: “Muchas cosas. Descubrir un nombre romano es muy difícil. Ahora sabemos que toda la cadena montañosa desde las Ermitas hasta Belmez se llamaba los Montes de la Sociedad Sisaponese. Era una concesión privada para extraer plomo y plata. El nombre viene de Sisapo, cerca de Almadén, pero su sede social estaba en Córdoba”. Además, “estos lingotes tienen la casuística de que han conseguido ser desplatados. Tenían la tecnología para separar la plata y el plomo. Son piezas que cuentan muchísima historia”.

¿Es exagerado decir que el norte de la provincia de Córdoba podría ser el principal polo de fundición de estos metales en Occidente durante época romana? “En epoca imperial, sí. El mayor polo de yacimientos dedicados a la fundición del plomo y plata está en el antiguo territorio de Córdoba, que incluía desde el Guadalquivir hasta Mérida, Ciudad Real, Jaén... Contemplaba muchas áreas mineras. Además, de todos los lingotes aparecidos en el fondo del mar, la mayoría -según un estudio de la Universidad de Toulouse- corresponden al distrito de Fuente Obejuna y Azuaga”.

Tras este estudio, quedan muchas dudas por resolver: “En el mundo antiguo tenían capacidad de separar hasta el 98% el plomo de la plata y de exportarlo luego a Italia, que era el punto final de estos lingotes. No sabemos por qué estos tres no se exportaron. La emotividad de la historia es relacionar a estas comarcas con Roma. La riqueza de Córdoba y sus familias, se sabe ahora, proviene también de las minas del norte de su provincia. No sólo de su ubicación en el Valle del Guadalquivir”.