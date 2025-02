El trabajo oculto detrás de una llamada al 112: un servicio vital para todos

Cada día, millones de personas confían en el número 112 cuando se enfrentan a situaciones de emergencia. Hoy, en el Día Europeo del 112, se conmemora la labor de los profesionales que gestionan cada una de estas llamadas y que, con su rapidez y eficacia, salvan vidas. En Córdoba, este servicio es clave, con 35 especialistas que responden a las más de 200.000 llamadas anuales que recibe la provincia. Pero, ¿qué sucede cuando marcamos el 112? ¿Cómo se gestiona la llamada y qué tipo de trabajo se realiza en el otro lado del teléfono? Pilar Vinuesa, jefa de Servicio de Protección Civil de Córdoba, nos lo cuenta en una entrevista mantenida en COPE.

Andalucía: Dos Centros de Control para un Gran Territorio

Andalucía, por su extensión geográfica, tiene una organización particular para gestionar las emergencias. "La comunidad está dividida en dos áreas: Andalucía Occidental, donde las llamadas se reciben en el centro de control de Sevilla, y Andalucía Oriental, con el centro en Málaga. Desde estos puntos estratégicos, se gestionan las emergencias que surgen en las provincias de Córdoba, Cádiz, Huelva, Sevilla, Málaga, Granada, Jaén, Almería y, más recientemente, en Ceuta y Melilla", explica Vinuesa.

El proceso de atención comienza en el momento exacto en que se recibe una llamada. A través de una serie de preguntas clave, los operativos logran obtener la mayor cantidad de datos posibles para poder gestionar adecuadamente la emergencia. “Las preguntas básicas son el qué, el dónde y el cómo. Se trata de recoger la mayor cantidad de información sobre el incidente para poder coordinar a los servicios necesarios como bomberos, policía o sanitarios”, explica Pilar Vinuesa. “El tiempo es crucial, pero siempre es necesario obtener la información correcta para que los recursos lleguen donde más se necesitan”, añade.

El trabajo de los especialistas es tan vital como complejo. No solo deben atender las llamadas de manera eficaz, sino también coordinarse con otros servicios de emergencias, asegurando que la respuesta sea rápida y adecuada a la situación.

Testimonios desde el Corazón del 112

Para entender la magnitud del trabajo que se realiza en el 112, hablamos con Toñi García, actualmente técnica de formación del 112, pero con una larga experiencia como coordinadora de Sala. A lo largo de su carrera, Toñi ha sido testigo de las más angustiosas situaciones, pero hay una que aún guarda en su memoria con especial cariño.

“Recuerdo una llamada de una madre que, al llegar a casa, encontró a su hijo en la cama con convulsiones debido a una sobredosis. Estaba tan angustiada, no sabía qué hacer. Fue un momento muy difícil, pero a través de la calma y las indicaciones precisas, pudimos ayudarla a estabilizar a su hijo hasta que llegaron los servicios médicos”, relata Toñi. “Aunque han pasado muchos años, esos momentos de angustia y tensión no se olvidan. Son situaciones que marcan a uno, pero lo importante es que, con el trabajo en equipo, conseguimos salvar vidas”, añade.

El rol de los coordinadores y operadores de sala no es fácil. Cada llamada es una historia diferente, un sufrimiento distinto, y la presión para ofrecer la mejor respuesta en el menor tiempo posible es constante. Sin embargo, la formación continua y la experiencia son claves para poder lidiar con este tipo de emergencias de manera profesional.

El 112 en Córdoba: Un Servicio en Crecimiento

COPE ha podido conocer en este día los datos de la provincia de Córdoba durante 2024. Unos datos ofrecidos en rueda de prensa por el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, que ha querido reconocer el esfuerzo de los más de 500 profesionales del 112 en la comunidad autónoma, de los cuales 35 trabajan en Córdoba. Durante el año 2024, el servicio de emergencias en Córdoba ha atendido más de 200.000 llamadas, lo que supone una media diaria de 161 emergencias, un 60% más que hace una década.

Molina destacó que este servicio es el primer eslabón en la resolución de emergencias y lo definió como un “salvavidas a tan solo tres teclas de distancia”. Además, subrayó la modernización del sistema con la puesta en marcha de PIGEA (Plataforma de Gestión de Emergencias de Andalucía), que optimizará la respuesta ante situaciones de emergencia y que se espera esté plenamente operativa en 2025.

“Gracias a esta inversión de 17 millones de euros, se contará con el sistema más avanzado del país, unificando toda la información en un solo cuadro de mando”, afirmó Molina, destacando la importancia de la prevención y la divulgación en este campo. El delegado también destacó la labor educativa que realiza el 112, desarrollando contenidos digitales y programas de concienciación en redes sociales.

Un Servicio Clave para Todos

El trabajo que realizan los profesionales del 112 es fundamental para garantizar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía, y, aunque la labor se lleva a cabo en su mayoría tras bambalinas, su impacto es enorme. Gracias a su trabajo incansable y la implementación de herramientas tecnológicas avanzadas como PIGEA, Andalucía y Córdoba se mantienen a la vanguardia de los servicios de emergencias.

En el Día Europeo del 112, es fundamental recordar que, más allá de la tecnología y la infraestructura, lo que realmente marca la diferencia es el esfuerzo y la dedicación de las personas que están al otro lado del teléfono, listas para salvar vidas en cualquier momento.