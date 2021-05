Tomasito:“Vivo en un 3º y con el confinamiento no veas la que les he dado bailando a los vecinos de abajo"

Tomás Moreno Romero, Tomasito, vuelve a Córdoba el próximo viernes 7 de mayo. Será en el Ambigú de la Axerquía y a partir de las ocho de la tarde (con apertura de puertas una hora antes). Nacido en 1969, viene de una familia de gitanos flamencos y realiza una fusión muy propia de flamenco con otros ritmos: pop, rock, hip hop, funky... En los 90 destacó su gran éxito “Camino del hoyo”. Ha compartido escenario con Ketama, Kiko Veneno, Muchachito Bombo Infierno, Los Delinqüentes, La Cabra Mecánica, Albert Pla o Pastora Soler.

-La Zalamera, el último single ya disponible, tiene mucho de reggae.

-Sí. La verdad es que nunca había hecho un reggae y quise hacer un reggae aflamencao, así atangao con todo el respeto que sonará un poco al tío Bob Marley.

-¿Tiene mucho que ver el reggae con el flamenco?

-Es difícil mezclar esos ritmos, la verdad. No es como el blues y el rock and roll, pero si tú le pones tu dejillo, una guitarra y la voz flamenca sí que sale flamenco, pero lo que es el ritmo es difícil. El chac, chac... es difícil.

-Me ha gustado mucho, aparte del temazo, el video que se puede ver en youtube y también la portada

-Me lo hizo un amigo de Jerez y el videoclip es muy sencillo, pero creo que es un buen single que sacamos. Vamos sacando singles poco a poco cada tres o cuatro meses hasta que el año que viene tengamos el disco.

-También me consta que pronto habrá otro single que habla del Bakalao y no del que se come al pil pil

-No, del bacalado de bilbado (risas). Tengo un tema que dice “Soy el fino de mi casa porque quepo por la raja del filo del portón aunque crean que no como, a mi me gusta un montón y como como un león y me encanta al bacalao, pero que sea de Bilbadooo…”

-¿Cómo está viviendo Tomasito toda esta pandemia? Con este buen humor imagino que bien

-Hay que tirar para arriba. Con la que nos ha caído y la que nos está cayendo todavía. Hay que echarle al mal tiempo buena cara. Yo soy una persona así. Hemos estado más cortados que... Pero me ha venido bien para componer.

-¿Bailar es una buena forma de quitar el miedo?

-Sobre todo para los vecinos de abajo de mi casa, que estoy en un tercero y con el confinamiento no veas la que les he dado...

AZALVAJAO ME ENCUENTRO YO AQUÍ

-E ir a conciertos también es una manera muy saludable de volver a sentirnos como antes...

-La verdad es que sí. He tenido ya un par de bolos y la sensación es buenísima. Al público hay que darle un premio y lo veo con muchas ganas. Esas caras de felicidad... la conexión es tremenda. La verdad es que... Olé. Llenamos Valladolid y seguro que llenamos Córdoba.

-Me divertí mucho la última vez que te vi en la Axerquía hace dos años. Seguro que será así el próximo viernes.

-Córdoba siempre nos ha tratado muy bien, así que... !Viva el Salmorejo¡

