Texas convierte el calor en música en una Axerquía entregada en el arranque del Festival de la Guitarra

A las diez de la noche, el termómetro seguía marcando 34 grados en el Teatro de la Axerquía. El aire era denso, inmóvil. Las gradas, sin sombra, acumulaban horas de sol y bochorno. Pero nadie se movía. Nadie se quejaba. Un público fiel, abanico en mano muchos de ellos, esperaba en silencio a que se encendieran las luces del escenario. Y entonces, ocurrió: apareció Texas. Y la noche, pegajosa y sofocante, empezó a respirar distinto.

Así arrancó la 44ª edición del Festival de la Guitarra de Córdoba. Con un concierto que fue mucho más que eso: fue una catarsis colectiva. Desde los primeros compases, la música del grupo escocés se convirtió en canal de escape para ese calor de julio que no da tregua ni siquiera al caer el sol. Sharleen Spiteri y el resto de la banda salieron al escenario entre luces suaves y una ovación atronadora. Bastaron unos segundos de presencia y carisma para que el ambiente pasara del bochorno a la euforia.

El inicio fue con todo: “I Don’t Want a Lover” abrió la noche con ese inconfundible acorde de guitarra que, más que sonar, declara intenciones. Desde ese momento, el público se entregó por completo. Cada estribillo era un grito de liberación, cada canción una celebración de emociones compartidas. La Axerquía, que hasta entonces soportaba estoicamente la temperatura, se convirtió en un coro vibrante y unánime.

Texas sobre el escenario de la Axerquía en Córdoba

A lo largo del repertorio, se confirmó lo que ya se intuía desde los primeros temas: el sonido de Texas es impecable. Contundente, cristalino, preciso. Cada instrumento encontraba su lugar con la delicadeza de una coreografía medida. Nada sobraba. Nada faltaba. No solo se trataba de técnica, sino de algo más complejo: esa rara alquimia entre emoción, oficio y entrega. Lo que se vivió anoche fue una clase magistral de cómo mantener la energía en lo alto sin perder el alma por el camino.

La banda demostró que la veteranía no implica rutina. Todo lo contrario: es saber cuándo dejar que la canción respire, cuándo apretar el ritmo o cuándo simplemente dejarse llevar. Y Córdoba lo supo agradecer. Porque el público cordobés, tan participativo como entusiasta, no solo aplaudía. Acompañaba, coreaba, vitoreaba y hasta bailaba. Había conexión. Había química.

En los interludios entre canción y canción, Sharleen Spiteri no desaprovechó la oportunidad de conectar aún más con los asistentes. Con la cara sonrosada por el calor –unas “chapetas” que no se le fueron en toda la noche–, bromeó varias veces sobre las altas temperaturas. “Nunca había pasado tanto calor en mi vida”, aseguraba la cantante entre risas. E incluso se permitió improvisar, dialogar con el público, jugar con ellos como si fueran viejos amigos. En uno de esos momentos, cuando el guitarrista apareció con chaqueta, no tardaron en surgir los cánticos: “¡Que se la quite, que se la quite!”. Risas, complicidad y música en un cóctel perfecto para abrir uno de los festivales más emblemáticos del verano andaluz.

Cuando la última nota se desvaneció, lo que quedó no fue solo el eco de un repertorio brillante. Lo que quedó fue una sensación de plenitud. La voz de Spiteri –mezcla de fuerza, calidez y vulnerabilidad– había sido mucho más que un instrumento afinado. Fue puente entre escenario y público, entre un grupo veterano y una ciudad que sabe cómo entregarse a la música, incluso cuando el calor aprieta.

Texas no solo inauguró el Festival de la Guitarra. Lo elevó. Y dejó claro que, con buenas canciones, carisma y autenticidad, hasta la noche más calurosa puede convertirse en inolvidable.

