La ruta en Espejo de una de las fotografías más icónicas del periodismo español: el retrato de Robert Capa

'Muerte de un miliciano', una imagen que seguro es capaz de reproducir mentalmente porque -además de que es portada de esta entrevista es uno de los iconos del fotoperiodismo de guerra en España, que dio la vuelta al mundo, y que puso la semilla del periodismo fotográfico que hoy conocemos. Ese momento exacto en el que un hombre, escopeta en mano, cae tras ser atravesado por una bala durante la Guerra Civil Española, se hizo en Córdoba, en Espejol, y tiene una ruta de 3 kilometros que hace las veces de museo al aire libre donde se recorre el espacio exacto en el que Robert Capa apretó el obturador. Ahora, desde el Foro por la Memoria de Espejo, se ha solicitado la declaración de Bien de Interés Cultural de ese recorrido para mejorar su protección e impulsar su promoción: "Casi nadie sabe que esa foto se hizo en Córdoba", dice a COPE Fernando Penco, uno de los arqueólogos que, en 2009, localizó la ubicación exacta de esa imagen en la Haza del Reloj (Espejo).

-Ese rollo de 30 fotografías de Robert Capa han inspirado la ruta de esta imagen que ya lleva un tiempo funcionando en Espejo. ¿Cómo es?

-Es una ruta de dificultab baja, que comienza al pie de la nacional. El primer punto es el mirador de Robert Capa, el punto en el que se hizo la fotografía. Hay un paisaje maravilloso de Espejo con su castillo y una escultura del miliciano. En la investigación, la secuencia fotográfica fue la que permitió reconocer 'Muerte de un miliciano' se produjo en Espejo.

-Es una especie de museo al aire libre

-Si, un recorrido al aire libre. Estos hitos, enlazan Haza del Reloj con otros espacios claves que aparecen en ese rollo fotográfico.

-Durante años, se le atribuyó otra localización. Se pensó que la fotografía se hizo en la base militar de Cerro Muriano... podría tener cierto sentido dado el contexto. Como arqueólogo, ¿cómo se trabaja para dar con la localización exacta de una fotografía de esas características?

-En las 21 nuevas imagenes que publica el biógrafo de Robert Capa en 2009, allí aparece un perfil montañoso del fondo que nos ha permitido localizar el espacio exacto por coordenadas. Estamos muy acostumbrados a utilizar la fotografía, la metodología es siempre la misma. En 2021 volvimos a retomar la investigación.

-No mucha gente sabe que la foto se tomo en Córdoba, ni siquiera entre los cordobeses...

-No, el 'Gernica' y 'La muerte' de Picasso, y 'Murte de un miliciano' son las tres imágenes más icónicas de la Guerra Civil Española. En el caso del último, cierto es que se ha hablado mucho sobre si era real o un posado. Pero no tiene importancia si lo fue, el tema es que irrumpe completamente con lo que hasta la fecha se había visto en el fotoperiodismo. Del 4 al 6 de septiembre se fotografía por primera vez a un refugiado en Cerro Muriano. Es muy importante promocionar esto, no solo por los visitantes, sino por la cantidad de profesionales del sector, del mundo del cine, al fotografía o el periodismo, que se podría acercar aquí.

-Con la declaración de la ruta como Bien de Interés Cultural, ¿qué puede cambiar?

-Todo. El lugar, actualmente, no tiene nada que ver con la imagen de la fotografía. En el momento en el que se hace la foto, eso es un terreno en barbecho, ahora hay olivos. Se mejora la protección y la promoción. Con la declaración de BIC, se accedería a un rango de protección legal, nos aseguraríamos de que urbanísticamente se protegería ese espacio y su entorno.