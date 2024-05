Un año de Ley de la Vivienda en Córdoba: la oferta baja y los precios suben

Bruno Alves tiene 28 años y un trabajo estable. Hace dos años que llegó a Córdoba, en 2022, y se puso a buscar piso de alquiler. Compartido. Lo hizo en septiembre, una fecha que suele ser tardía a la hora de buscar una vivienda porque los estudiantes inician el curso universitario en esa fecha y la oferta se reduce."Empece buscando habitación en las típicas páginas de vivienda y fue un poco complicado, porque llegué tarde. El año pasado pagaba 200 euros en un piso de cuatro habitaciones y, este año, 'pago 250 euros, en las mismas condiciones", relata Bruno a COPE.

De todas las zonas que encontró, acabó entrando a vivir en un piso de Ciudad Jardín. Allí es donde se concentran la mayor parte de los jóvenes que viven de alquiler en Córdoba. La razón: el precio. Más barato que en resto de la ciudad y localizado en una zona relativamente cercana al centro.

Así hablan los datos sobre la vivienda de alquiler en Córdoba

Se cumple ahora un año de la entrada en vigor de la Ley de la Vivienda en España. Fue una norma que el Gobierno de coalición aprobó con dificultad y que nacía con la intención de garantizar el derecho a una vivienda digna y en condiciones asequibles. Sin embargo, 365 días después, la situación en Córdoba, lejos de mejorar, ha empeorado. Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, asegura en COPE que "ahora mismo en Córdoba hay un 66% menos de viviendas que hace un año. Hay menos producto y los precios han subido un 13%. Es probable que esta situación se prolongue a medio o corto plazo".

Y los precios, a medida que pasan los años, se están encareciendo. "Ahora estoy mirando piso para el próximo año y lo estoy notando ahora, después de dos años. Han subido mucho", dice Alves.

Según datos del portal de vivienda Idealista, las personas que viven en Córdoba tienen que destinar una media del 23% de su salario al alquiler. Es un 3% más que el año pasado. A pesar de eso, Córdoba sigue siendo una de las capitales menos tensionadas en materia de alquiler y más asequibles del territorio español, donde hasta un 35% del sueldo se va en alquiler.

Según datos del Consistorio, los distritos de Córdoba con más viviendas para alquilar son Poniente Sur y el Centro. Y las personas que viven en Córdoba cada vez se inclinan más por el alquiler y no tanto por la compra. "Estoy explorando las posibilidad. Comprar me parece mucho compromiso, aunque estoy mirando y, en Córdoba, ocurre que en las zonas como Ciudad Jardín las casas son muy antiguas, y no me fio", asevera Bruno.

La antigüedad media del parque residencial de Córdoba es del año 1981. Las casas más antiguas están en la zona sur, sureste y centro. Y el 2% de las casa están en mal estado de conversación, unas 2.000 en total. Las casas con mejor calidad se encuentran en las zonas Norte Sierra y centro.