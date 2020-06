Con la llegada del calor, buscamos formas de refrescarnos, y una de ella es consumiendo productos frescos. El helado es uno de estos productos estrella.

Por ello, te damos las claves para hacer este refrescante postre de forma fácil y sin necesidad de utilizar una heladera. Además, con esta receta no necesitarás estar removiendo continuamente el helado, ya que no cristaliza.

La receta del helado más fácil para combatir el calor y sin usar heladera

LOS INGREDIENTES

Cómo te contabamos al principio, para esta sencilla receta solo vas a necesitar cuatro ingredientes:

200 ml de nata para montar

200 ml de leche condensada

15 gr de cacao en polvo

1/2 cucharadita de esencia de vainilla

El truco infalible para que el helado nos quede bueno es que tanto la nata, como la leche condensada están muy frías.

Los utensilios que necesitamos para realizar esta receta son:

Dos recipientes para hacer las mezclas

Una batidora de varillas

Una lengua pastelera

Un recipiente metálico para congelar el helado

LA RECETA

El primer paso que debes seguir es mezclar en un bol la leche condensada con el cacao en polvo y la esencia de vainilla. Si no encuentras cacao en polvo, puedes utilizar chocolate para fundir, pero deberás esperar a que esté a temperatura ambiente una vez que lo hayas fundido.

Una vez que tengas esta mezcla, la reservamos en la nevera mientras que montamos la nata en el otro bol. Para evitar que se nos corte, podemos meter también este recipiente en la nevera y también las varillas, de forma que también esten fríos. No utilices una nata que no sea específica para montar, ya que si no tiene, al menos, un 30% de grasa, es imposible que suba.

Cuando tenemos la nata ya montada, le añadimos la mezcla del chocolate y la mezclamos bien con ayuda de una lengua pastelera. Los movimientos que realicemos para la mezcla han de ser envolventes para que se integre bien y nos quede una masa uniforme.

Para terminar, en el recipiente metálico ponemos nuestra mezcla. La tapamos con film transparente y guardamos nuestro recipiente en el congelador un mínimo de seis horas.

CÓMO SERVIR NUESTRO POSTRE

Para servir nuestro postre, debemos sacarlo un poco antes para que se ablande, de forma que nos sea fácil servirlo. Con unos 15 minutos sería suficiente.

La forma clásica es la bola de helado, pero podemos decorarlo con toppings o barquillos, o ultilizarlo como acompañamiento.

Los toppings más comunes para decorar el helado son los siropes de chocolate y chocolate blanco, aunque también puedes utilizar trocitos de galleta (cookie, oreo,...), lacasitos, virutas de chocolate, fideos de colores, etc.

Pero, también puedes usar el helado para decorar otros postres o acompañarlos, como los gofres, o cómo nos recomiendan en este post de instagram, como topping para nachos.

