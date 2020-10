El presidente del PP, Adolfo Molina, recuerda que el PP es la única alternativa al gobierno de Pedro Sánchez

El presidente del Partido Popular de Córdoba Adolfo Molina ha manifestado que la única alternativa a Pedro Sánchez y a sus socios es Pablo Casado y el Partido Popular.

Molina ha hecho estas valoraciones tras una intensa semana política, con el debate del estado de la comunidad en el Parlamento de Andalucía, y tras la moción de censura vivida en el Congreso de los Diputados.

“Decir no a la moción de censura es decir no a Sánchez, es decir no a los socios comunistas, independentistas y batasunos de este Gobierno Frankenstein, del mismo modo que votamos no a quien con su moción hacía más fuerte al Gobierno de Sánchez, que ayer estaba encantado”, ha anunciado Molina.

"Ayer el Partido Popular se situó dónde están la mayoría de españoles, en un espacio intermedio y sensato", ha afirmado el presidente del PP cordobés. “Los españoles estamos hartos de polarizaciones y de trincheras, y el PP cree en una España unida y diversa, en la España constitucional de todo y para todos, la España del 78”.

"Encaramos el proyecto reformista que ha hecho posible los mejores años de nuestra historia, el que trajo prosperidad y bienestar a la sociedad; estamos centrados en la política real, en la que incomoda a Sánchez, la de los pensionistas, desempleados y las familias que no pueden pagar su hipoteca", ha argumentado Molina.

"Ayer vimos la única alternativa a esta nefasta coalición para los españoles de Sánchez y sus socios, esa alternativa es Pablo Casado, proponiendo un plan sanitario, jurídico y económico para salir de esa situación a la que nos ha llevado el peor gobierno de los últimos 40 años; liderando la rebelión de los alcaldes, derrotando al Gobierno en los tribunales y doblando el pulso a Sánchez en Europa por el golpe a la justicia", ha afirmado el también diputado autonómico.

Para Molina, "El PP es la alternativa sensata, serena y pro europea que es hoy por hoy nuestra salvación ante un Gobierno radical"

"Así, los populares vamos a seguir trabajando para aunar en el PP el reagrupamiento de todos los constitucionalistas, de los socialdemócratas avergonzados por lo que está haciendo Sánchez y de los desencantados con lo que los nuevos partidos no han sido capaces de hacer. Hay que evitar reabrir heridas en la historia de nuestro país, necesitamos que esta gran nación que se llama España esté llena de esperanzas y de futuro para todos los ciudadanos”, ha explicado Molina.

ANDALUCÍA

Así mismo Adolfo Molina ha afirmado que en Andalucía, el presente y el futuro de esta tierra pasa por Juanma Moreno. “El gobierno andaluz es ejemplo de diálogo, colaboración y consenso a favor de los intereses de los andaluces, esas son las bases de actuación del gobierno del Cambio y esta semana ha quedado demostrado en el debate del estado de la comunidad”.

"En el debate se han aprobado, por primera vez, propuestas de todos los grupos políticos, el rodillo en Andalucía se ha acabado", ha afirmado Molina quien ha recordado que todos los partidos, salvo el PSOE, han respaldado la iniciativa del gobierno andaluz de pedir que lleguen a Andalucía 23.000 millones del fondo europeo de recuperación.

“Seguiremos trabajando por los andaluces alejados de debates estériles, tenemos que estar en lo importante, en lo que preocupa a los ciudadanos, y ahora centrados en la aprobación de los presupuestos para 2021, imprescindibles para hacer frente a esta crisis sin precedentes que ha traído el Covid-19 y consejero de Hacienda ya ha comenzado la ronda de reuniones con todas las formaciones políticas”, ha dicho. Además, Molina ha recordado que “cada partido sabe para qué lo votaron los andaluces”.