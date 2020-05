¿Es posible predecir la dificultad de extinción en un incedio forestal? La respuesta es sí, ya que el Laboratorio de Incendios Forestales de la Universidad de Córdoba, en colaboración con la Estación de Investigación Rocky Mountain, del Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, ha desarrollado un nuevo algoritmo para mejorar la capacidad de respuesta frente al fuego, una nueva herramienta que predice la dificultad para combatir un incendio forestal y que podría ayudar a optimizar recursos y priorizar las labores de extinción.

El objetivo es comenzar a ganarle el pulso al fuego incluso antes de que aparezcan las primeras llamas

Ante un fuego descontrolado que arrasa cientos de hectáreas, surgen una serie de preguntas que necesitan respuestas urgentes como cuál es el lugar por el que empezar, cuál tiene menos dificultad, qué zonas están ya perdidas o cómo priorizar las labores de manejo.

¿Cómo funciona este algoritmo?

El algoritmo es capaz de responder estas preguntas y convierte a las matemáticas en auténticas aliadas contra los incendios mediante una fracción: Si el numerador se acerca al 30 --su número máximo--, significa que el combate contra el fuego está prácticamente perdido, cuando el valor del denominador, cuyo máximo valor es 50, tome valore bajos. Si el denominador asciende al 50 --el tope-- se considera que el terreno dispone de infraestructura adecuadas para llevar a cabo las labores de extinción con eficacia.

A partir de ahí, y en función del resultado que ofrezca la ecuación, la herramienta ofrece un índice de dificultad de extinción que informa de las posibilidades de realizar las operaciones de extinción con seguridad y eficiencia.

"Modelling suppression difficulty: current and future applications", International Journal of Wildland Fire:https://t.co/aQQWZrooQK. Nueva publicación del proyecto de investigación nacional RTA2017 VIS4FIRE. Más información en https://t.co/Svd7dZWMlRpic.twitter.com/VHKCJmr1gp — F. Rodriguez y Silva (@fcorysilva) May 10, 2020

Ante una dificultad baja o moderada predicha por el algoritmo, las autoridades pueden establecer con claridad las estrategias de supresión y control de los frentes activos, y en los casos de dificultad alta a extrema, se pueden evitar acciones comprometidas en relación con la seguridad y que impliquen agotamiento de los medios de extinción en escenarios de escasa o nula capacidad de extinción.

La herramienta, que ha sido validada en dos incendios ocurridos en Andalucía (Segura 2017) (Jaén) y 'Cascade Mountains of the Okanagan-Wenatchee National Forest of Washington State', (Jolly Fire 2017) (Estados Unidos), toma en cuenta una serie de variables que completan y actualizan modelos de predicción anteriores.

"El nuevo algoritmo contempla nuevos parámetros como la presencia de barrancos o laderas irregulares y no se centra sólo en la propagación del fuego de superficie, sino también en las copas de los árboles y en la propagación eruptiva de dichos barrancos y cañones, lo que de producirse pueden llegar a convertirse en una gran fuente de energía para el fuego, con propagación extrema", ha destacado el profesor Francisco Rodríguez, uno de los autores de la investigación.

A estas variables se le suman, además, otras como la densidad de viales, áreas de cortafuegos, frecuencias de las descargas de medios aéreos, el comportamiento potencial del fuego, la capacidad de acceso del personal especializado y la realización de acciones de supresión por los medios combinados de extinción.

App para móvil

Por el momento, se está trabajando en volcar este algoritmo en una aplicación móvil que permita realizar estimaciones en tiempo real. Lo ideal, no obstante, "es que, mediante esta metodología, puedan realizarse mapas de dificultad de extinción, con anterioridad a la ocurrencia de incendios y con ello predecir los lugares en los que es necesario ser más contundente y hacer una planificación e inversión en el paisaje de forma preventiva", ha subrayado el investigador.

El conocimiento previo del entorno y los cómputos matemáticos podrían ayudar, de esta forma, a reducir la incertidumbre y anticiparse a los incendios. El objetivo es comenzar a ganarle el pulso al fuego incluso antes de que aparezcan las primeras llamas.

