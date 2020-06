Pepe Reina se posiciona en twitter e instagram contra los “tiempos de etiquetas”

Pepe Reina, jugador del Aston Villa y campeón de dos Copas de Europa y de una Copa del Mundo con la selección española, se ha posicionado en Instagram después de haber expuesto sus impresiones en otra red social como Twitter.

La postura de Reina generó controversia por su aparente apoyo a las manifestaciones organizadas por VOX el pasado 23 de mayo y, posteriormente, por postularse este martes en contra del racismo en el #BlackoutTuesday.

Racism is also a pandemic. Enough! ✊��✊�� #StopRacism#BlackOutTuesdaypic.twitter.com/EOfKdkvchx