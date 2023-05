Pasa a disposición judicial el detenido por violencia de género en la feria el pasado domingo

El varón detenido por la Policía Nacional en el recinto ferial de El Arenal el pasado domingo ha pasado a disposición judicial en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Córdoba. La detención se produjo por mediación de testigos en la vía pública y, en estos momentos, se mantiene activo el Protocolo Cero, un mecanismo de primer contacto policial con víctimas de violencia de género en situación de desprotección que no se atreven a denunciar. En este caso la víctima, una menor de 17 años, alega que el presunto agresor era su pareja sentimental, aunque él lo niega (si se demostrara que no había una relación afectiva, los hechos se juzgarían por un delito de lesiones y no de violencia de género), según ha podido saber COPE por fuentes cercanas a la investigación.

Durante el mismo día se produjo otra agresión, en este caso de carácter sexual, por el que la Policía Local llevó a cabo la detención de un empleado de una atracción de la Calle del Infierno tras llevar a cabo "tocamientos" a otra menor de edad en el interior de la propia atracción. El Juzgado de Instrucción Número 7 de Córdoba ha acordado, finalmente, dejarlo en libertad provisional con cargos.