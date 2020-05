"Pájaro muerto en lo alto de un plato", el desafío que costó la expulsión de Masterchef a la cordobesa Saray

La concursante cordobesa Saray ha sido la cuarta expulsada de la octava edición del talent show Masterchef tras desafiar al jurado y presentar su plato "Pájaro muerto en lo alto de un plato".

Tras jugarse su permanencia en el programa en la prueba final al haber presentado unas galletas poco elaboradas como postre en una de las pruebas, la cordobesa debía cocinar una perdiz. Sin embargo, la concursante perdió su delantal al no desplumar el ave.

Las críticas del jurado fueron muy duras, especialmente las palabras pronunciadas por el chef Jordi Cruz: "Que me faltes el respeto a mi, que lo has hecho, a tus compañeros, al programa y a los 28.000 candidatos a entrar en esta cocinas, no tiene justificación ninguna."

"Ni se te ocurra abrir la boca"

La cordobesa, que ya había tenido mantenido un "tenso diálogo" con el jurado en la prueba anterior, intento rebatir a Cruz: "No tienes nada que responderme, porque nos hemos equivocado terriblemente contigo. Creo que es la vez que más nos hemos equivocado con alguien para cruzar esa puerta en ocho años".

La cordobesa, educadora social de 27 años, ha pedido perdón en las redes sociales por su actitud en redes sociales: "pido perdón de nuevo porque hice algunas cosas mal, pero soy humana y TODAS las personas no hacemos siempre todo perfecto".

