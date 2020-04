El insulto de una concursante de Masterchef a Vox para apoyar a Jorge Javier Vázquez

Jorge Javier Vázquez, presentador de 'Sálvame' y ' Supervivientes ' sorprendía el pasado lunes a toda la audiencia del programa de las tardes de Telecinco con el comentario que pronuncio en plena polémica con uno de sus colaboradores, Antonio Montero. Esta situación se produjo a raíz de la polémica producida en las últimas horas por las informaciones relacionadas con el entorno del periodista, Alfonso Merlos, que ha sido protagonista de la actualidad social del canal de Mediaset desde el pasado jueves.

Jorge Javier Vázquez y su comentario sobre 'Sálvame'

Antonio Montero quiso salir en defensa del periodista señalando que existe una persecución mediática contra el periodista por sus ideas políticas y los principios que defiende en cada una de sus intervenciones. En este sentido, Jorge Javier Vázquez estalló contra su compañero llegando incluso a quitarle el turno de palabra: "No me toques las narices con los putos discursos de Vox, no voy a pasar por ahí ¡Basta ya! ¿Qué tiene que ver Pablo Iglesias y el chalet? No te voy a dejar hablar para decir tonterías ¡Este programa es de rojos y maricones es lo que hay!".

Es indignante que a los españoles se les impida enterrar a sus muertos en familia y sí se permita a millonarios progres hacer tele basura.



Jorge Javier, tu programa se emite gracias a una concesión pública, la misma concesión con la que silenciaste una violación en directo. pic.twitter.com/WImHL0GIxM — vox_es (@vox_es) April 27, 2020

Estas palabras del veterano presentador provocó un auténtico revuelo en redes sociales, haciéndose viral en pocos minutos. Las palabras de Jorge Javier Vázquez han encontrado en Internet el apoyo y también las críticas de muchos usuarios y rostros conocidos de la sociedad que no llegan a entender este tipo de discurso en un programa de televisión a nivel nacional. Pero en las últimas horas ha corrida por redes como la espuma.

El mensaje de una concursante de 'Masterchef' a los "fachas"

Pocas horas después, la actualidad política se ha vuelto a colar en un programa de televisión. En esta ocasión ha sido en el 'talent show' de Televisión Española, 'MasterChef' por el comentario de una de las concursantes de su octava edición, Saray, a través de su cuenta oficial de Twitter: "Putos fachas que os jodan a todos, malas personas tenéis el corazón y el cerebro podrido".

Putos fachas que os jodan a todos, malas personas teneis el corazon y el cerebro podrido #RojoyMaricon — Saray MasterChef 8 (@SarayMChef8) April 28, 2020

De momento el mensaje sigue publicado en su cuenta oficial, un perfil que fue creado por el propio ente público para promocionar su participación en el concurso. Pero no es la primera vez que el programa tiene el foco de atención mediático encima suyo por las declaraciones políticas de uno de sus concursantes. Hace varios meses, el participante de la séptima edición, Albert, publicó un mensaje en sus redes sociales mostrando apoyo al líder de Vox, Santiago Abascal , y también la frase "Arriba España". Mensaje que tuvo que borrar pocas horas después, llegando incluso a la supresión de la cuenta por parte del equipo de producción del programa.

