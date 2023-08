La ONCE alcanza en 2022 máximos históricos en empleo, inversión social y premios en Córdoba

El Grupo Social ONCE alcanzó en 2022 sus "máximos históricos en generación de empleo para personas con discapacidad, inversión social, ventas de lotería y pago de premios en Córdoba", pues el año pasado se crearon 148 nuevos empleos en la provincia, donde se realizó una inversión social de 5,86 millones de euros y se repartieron 28,27 millones en premios, que suponen más del 55% de las ventas, mientras que 45 cordobeses perdieron la vista y se afiliaron a la ONCE.

Estos son los datos más destacados del Informe de Valor Compartido del Grupo Social ONCE 2022 que han presentado este miércoles en Córdoba el delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, y el director de la ONCE en Córdoba, Francisco José Valderas.

Para Martínez, "este balance demuestra que la rentabilidad económica y social son perfectamente compatibles, gracias a un modelo basado en el retorno social, que devuelve a la ciudadanía hasta el último euro de lo que recibimos de ella multiplicado por empleo, formación, educación, accesibilidad, autonomía, inclusión y oportunidades de vida".

De hecho, en Córdoba el Grupo Social ONCE cuenta con 877 trabajadores, de los que 148 son nuevos empleos generados en el último año. Ello es posible gracias a hechos como que la ONCE elevó un 7,64% sus ventas de productos de lotería responsable, segura y social, hasta alcanzar los 51,12 millones de euros, en la provincia de Córdoba.

De esta cantidad, "el primer gran retorno es una lluvia de 28,27 millones de euros repartidos por toda la provincia" en forma de premios y que representan el 55,3% de las ventas. Los ingresos permitieron, entre otras muchas acciones, acoger a 45 personas que perdieron la vista en 2022 en Córdoba, provincia que cuenta con 1.331 personas ciegas o con discapacidad visual grave afiliadas a la ONCE.

Junto a ello, en el último año la ONCE dio cobertura educativa a los 133 alumnos ciegos o con discapacidad visual grave que cursan estudios en todos los ámbitos educativos en la provincia de Córdoba. También ha prestado un total de 542 servicios personalizados a personas afiliadas y ha concedido 67 prestaciones económicas para facilitar la inclusión educativa, social y laboral, mientras que un total de 60 beneficiarios distintos utilizaron 116 equipos tiflotécnicos para la adaptación de sus puestos de estudio o trabajo.

Durante 2022 la ONCE atendió un total de 648 solicitudes de adaptación bibliográfica y 57 voluntarios prestaron 3.069 horas de servicios de voluntariado a los afiliados a la ONCE, ofreciendo 1.935 servicios de voluntariado. Además, Fundación ONCE para la Atención de Personas con Sordoceguera prestó 1.747 horas de mediación a los afiliados sordociegos en la provincia.

De igual forma y durante el año pasado se llevaron a cabo 123 actividades de animación sociocultural y deportiva en Córdoba, donde hay 23 licencias deportivas de competición y, por otro lado, también diez usuarios de perros guía. Estas prestaciones de servicios han supuesto una inversión social de 5,86 millones de euros en la provincia.

Gran parte de esta acción se apoya en la gestión de "un modelo de juego responsable, seguro y social, con 85 años de historia a pie de calle de la mano de más de 19.000 vendedores y vendedoras, 394 en Córdoba, todos ellos personas con discapacidad".

Por su parte, Ilunion, que cerró 2022 a nivel nacional con un récord de ventas de 1.000,2 millones de euros y más de 1.000 nuevos puestos de trabajo, que le sitúan como gran empleador de personas con discapacidad (42,8% de su plantilla), cuenta con 480 centros de trabajo (49% centros especiales de empleo de iniciativa social), de los que nueve están en Córdoba, donde Ilunion cuenta con cinco centros especiales de empleo, lo que le convierte en motor de la economía local y fijador de empleo y actividad.