No olvides tener en cuenta estos consejos si vas a comprar una vivienda

¿Quién dijo que comprar una vivienda es fácil? Son muchos los puntos que debemos tener en cuenta, sino queremos equivocarnos en nuestra elección. Esos factores so nmuchos, como nos has explicado el experto inmobiliario Sebastián Rivas, de Inmobiliaria VistaBrezo. Según Rivas “debemos hacernos con una lista de imprescindibles, es decir, de todo aquello que debemos tener en cuenta porque está dentro de nuestras exigencias”. Se dan muchos casos que después de adquirir la vivienda, y con el paso del tiempo, el comprador ve que no fue la mejor elección. Una mala orientación, lejos del trabajo, mal comunicada, con pocos servicios... Pero antes de ponernos a buscar nuestro objetivo debemos reflexionar, pensar y anotar.

PRESUPUESTO

Como todo en la vida antes de comprar cualquier cosa debemos saber con qué presupuesto contamos. Conocer qué cantidad vamos a poder asumir es primordial, teniendo en cuenta nuestros ahorros y qué cantidad tendremos que solicitar al banco para nuestro préstamo hipotecario.

Los bancos están deseando prestar dinero, pero solo a aquellos que den garantía de pago. Una vez sepamos de qué cantidad disponemos, podremos ir descartando aquellas viviendas que estén muy por debajo o muy por encima. Antes de dar otro paso lo mejor es saber qué buscamos y lo más importante, en qué zona nos gustaría vivir.

NUESTRO HOGAR

Una vivienda es mucho más que una construcción de ladrillos, porque se convertirá en tu hogar. Es muy importante que la pareja se centre y se ponga de acuerdo en lo que desean. Piso, casa adosada, individual, con jardín, con terraza, ático... Una vez tengamos claro lo que buscamos es el momento de tener elegir la zona donde viviremos. Saber qué vamos a necesitar en nuestro día a día es fundamental. Rivas explica que “es importante tener en cuenta si queremos vivir en una zona bien comunicada y sobre todo que tenga todos los servicios que necesitamos. Porque después de comprar pueden llegar las lamentaciones”. Colegio, farmacia, bares, parada de bus..., ten en cuenta todo aquello que puedas necesitar en tu día a día.

LAS VISITAS

Después llega el tremendo trabajo de saber qué vivienda seleccionar para visitar. Si optas por hacerlo por tu cuenta ten en cuenta que hay una gran oferta, por lo que te llevará mucho tiempo. Si decides ponerte en manos de un profesional, él sabrá ir descartando todos aquellos que se no van a adaptar a lo que realmente buscáis. Esto os ahorrará muchos quebraderos de cabeza y sobre todo tiempo.

“No solo hay que saber dónde queremos vivir, también demos hay tener en cuenta la orientación, en qué habitaciones da más el sol, en cuáles menos, si tendremos ruidos cerca, cómo es la comunidad... Con todos estos factores analizados tendréis menos riesgo de equivocaros y de lamentaros más tarde.

CONTRATO DE ARRAS

Cuando tengamos elegida la que se va a convertir en nuestra casa, debéis firmar el contrato de arras entre comprador y vendedor. Con este documento se formaliza la reserva mediante el pago de una cantidad que habrá sido acordada con anterioridad, que normalmente suele ser el 10% del valor total. Tened en cuenta que si después de firmar anuláis el acuerdo, perderéis la cantidad entregada. Si quien da marcha atrás es el vendedor, tendrá que devolver el doble de lo recibido.

También tenemos el contrato de arras condicionado, es decir, el comprador da una paga y señal condicionada a la concesión de la hipoteca. Si no os la conceden, entonces el vendedor estará obligado a devolveros el dinero adelantado.

