El nuevo Decreto Ley para el sector artístico podrá afectar a unos 3.000 artistas en Córdoba en el 2023

El Consejo de Ministros anunció ayer la aprobación, mediante Decreto Ley, de una nueva prestación especial por desempleo para los trabajadores del sector artístico, por lo general, poco estable económicamente.La nueva prestación incluye 4 meses de ingresos de alrededor de 580 euros para quienes coticen por encima de los 61 euros, 480 si lo hacen por debajo de ese umbral. Lo ha explicado esta mañana en COPE la subdelegada de Gobierno en Córdoba, Rafi Valenzuela: "Es un sector muy numeroso que se caracteriza por su intermitencia y por la precariedad. Si un artista ha cotizado dos meses en los últimos 18 o seis meses en los últimos seis años, puede acceder a esta prestación".

Por otro lado, los artistas autónomos tendrán una cotización reducida de 126 euros mensuales cuando alcancen una base de 526. "Se hace una rebaja de cuota porque muchos de los autónomos de este sector no llegan a ganar 3.000 euros al año, y eso hace que muchos de ellos no estén ni siquiera dados de alta. Lo que queremos es que todo eso aflore, que tengan una estabilidad y una protección. Hablamos de 'la tropa', grupos de teatro de cultura en red, grupos de flamenco que van abriéndose paso de peña en peña...", explica Valenzuela.

En Córdoba, según datos de la Seguridad Social consultados por COPE, en diciembre de 2022 había 958 personas dadas de alta en el régimen especial de autónomos y 2519 en el régimen general. Según ha asegurado a COPE Valenzuela, calculan que esta medida podría llegar a hasta 3.000 personas en la provincia. "Me parece una medida que va a beneficiar a todos aquellos que, como yo, pagamos religiosamente los 293 euros mesuales para pode cotizar en régimen de artista. No obstante, creo que van a salir ganando aquellos que se dedican al ámbito de la televisión y el cine, más que al teatro, puesto que, ahí, por ejemplo, no se contemplan los ensayos y esos 180 días cotizados son muy difíciles de conseguir", expone Raquel Toledo, directora y actriz de teatro y cine en Córdoba.

El Real Decreto Ley incluye también la compatibilización de la pensión no contributiva con los ingresos por rendimiento de la actividad artística, siempre que no se supere el salario mínimo interprofesional.