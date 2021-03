Nueva Carteya avisa que sufre un brote con 35 casos activos

El Ayuntamiento de Nueva Carteya (Córdoba) ha advertido de que "en las últimas horas se han producido diez nuevos positivos por Covid-19", en el municipio, "según los datos suministrados por las autoridades sanitarias", con lo que sufren un "brote" con "35 casos activos en este momento, tres personas hospitalizadas" y una tasa de 599,1 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas.

Así lo ha informado el Consistorio en su perfil oficial de Facebook, consultado por Europa Press, señalando que, "después de casi 40 días sin casos positivos en Nueva Carteya, volvemos a registrar un brote de contagios muy preocupante, que nos hace pensar, por su rápida evolución y por los datos que se están registrando en municipios cercanos, que puede llegar a superar las cifras del anterior", por lo que el Ayuntamiento llama al cumplimiento estricto de todas las medidas dispuestas para evitar contagios.

En el Consistorio entienden que, "después de un año de pandemia, todos nos encontremos cansados de tantas restricciones y de una situación que se repite en el tiempo, que no solo está perturbando nuestras relaciones sociales y familiares y nuestra forma de vivir la cotidianidad, sino que además influye directamente en nuestro estado de ánimo".

"No obstante --continúa--, la situación en la que nos encontramos en este momento requiere, una vez más, de nuestra responsabilidad individual y colectiva, y que extrememos la precaución y seamos escrupulosos con el cumplimiento de las normas y protocolos establecidos por las autoridades sanitarias".

Así, según concluye el Ayuntamiento de Nueva Carteya en la comunicación que ha dirigido a los vecinos del municipio, "mientras no estemos la mayoría de la población vacunada o no haya medicamentos más eficaces, no existe otra forma de frenar o reducir los contagios".