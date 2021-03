Nace un plataforma "por la paz" y en contra la de Base Logística del Ejército de Tierra

Diversas asociaciones y colectivos sociales, culturales, educativos, solidarios y ecologistas, junto a partidos y sindicatos, han constituido en la capital cordobesa la plataforma denominada 'Córdoba por la paz y contra el Centro Logístico del Ejército de Tierra', que, como su nombre indica, se opone a la ubicación en Córdoba de la citada base militar.

Según ha informado dicha plataforma, que se presenta formalmente este viernes, los colectivos que la han constituido consideran que, "desgraciadamente, el anuncio de la designación de Córdoba para este macabro objetivo no ha contado con apenas debate social, y ninguno de los partidos con representación en el Pleno municipal ha planteado la más mínima oposición, mientras que los denominados sindicatos más representativos lo han apoyado de forma entusiasta, sin ninguna crítica".

Desde Podemos Córdoba se desmarcan de este colectivo y muestran su apoyo la Base Logística como revulsivo de cambio para la ciudad y la provincia

Por ello, entienden en la plataforma que, "una vez más, deberán ser los movimientos sociales y la sociedad civil los que fundamenten las críticas a este proyecto y quienes propongan alternativas", pues la "población civil ha dado muestras suficientes de madurez en otros momentos históricos recientes, defendiendo con contundencia el carácter pacífico de Córdoba".

En la plataforma opinan que "ningún beneficio económico a corto plazo justifica el convertir a Córdoba en el centro logístico de almacenaje de armas destructivas, que terminarán siendo destinadas a intervenciones del Ejército contra otros pueblos", considerando, además, que "es falso que dicho centro logístico sea la única o la mejor forma de invertir 350 millones de euros para generar empleo".

De hecho, para la plataforma, "la apuesta de Córdoba por el Centro Logístico del Ejército de Tierra y la industria militar, dedicando incluso fondos europeos destinados a la recuperación post covid, supone renunciar a otras inversiones alternativas más sostenibles y alejadas del militarismo".

A juicio de la plataforma, "las promesas de creación de empleo han sido la justificación de no pocos proyectos e inversiones, más que cuestionables y que en no pocas ocasiones han sido incumplidas", siendo ejemplo de ello "el escaso empleo de la inversión militar en Cerro Muriano", que "no ha generado empleo y solo ha reportado recurrentes y destructivos incendios por el uso de fuego real en verano".

Por eso, desde la plataforma se plantea que "un verdadero desarrollo de nuestra ciudad ha de pasar por la inversión en sectores productivos sostenibles y respetuosos con los derechos de los trabajadores, y alejados de la preparación de la guerra y la venta de armas".

Por todo ello, en la plataforma 'Córdoba por la paz' creen necesario "impulsar en Córdoba un espacio crítico que aglutine a quienes apuestan por la paz" y se oponen a "las infraestructuras de muerte", como la Coordinadora de Colectivos Sociales 'Córdoba Solidaria' y las asociaciones Barbiana, Ecologistas en Acción, 'Financias Éticas Sur' y 'Paz con Dignidad', que han firmado la creación de dicha plataforma junto a los colectivos 'Córdoba en Común', 'Culturhaza', 'Paradigma', Grupo de Iniciativa Territorial de Fiare Banca Ética y 'La Cibera', el sindicato CNT y los partidos Equo y Nación Andaluza.